La vie après le Conservatoire d’art dramatique de Québec pour Jacques Leblanc

L’actuel directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec, Jacques Leblanc, quittera le poste qu’il occupe depuis cinq ans, à la mi-juin. Quel bilan dresse-t-il de toutes ces années? Et quels sont ses projets? Nous avons rencontré cet amoureux de théâtre.

Q. Jacques Leblanc, comment est-ce de quitter cette belle institution, pour vous qui êtes un grand passionné de théâtre?

R. Ça me rend triste de partir parce que j’y ai passé cinq ans. Comme je l’avais fait auparavant quand j’étais au théâtre de La Bordée, j’y ai consacré beaucoup d’énergie, mon amour inconditionnel de l’endroit pour lequel je travaillais. Quand même, je suis content de ce qui est arrivé, de ce qui s’est passé, de ce que j’y ai accompli, des changements que j’y ai apportés, de la qualité qu’il y a là, de la qualité de l’enseignement. Et je regarde aussi l’avenir, avec beaucoup de plaisir, et beaucoup de bonheur.

Q. Qu’est-ce qui se dessine pour l’avenir?

R. Je sais déjà ce que je vais faire, mais je ne peux pas le dire encore. Je le dirai dans deux semaines. Mais dans l’avenir, je vais toujours travailler dans le milieu culturel.

Q. À Québec?

R. Toujours dans la région de Québec. Je vais avoir un poste de direction, de direction artistique.

Je m’en vais là avec énormément de hâte, et de projets dans ma besace. Et l’envie d’apprendre de nouvelles affaires. J’ai 62 ans, mais j’ai encore envie d’apprendre. Quand je suis arrivé au Conservatoire, j'ai appris beaucoup. J’ai appris de tous ces gens qui étaient là; j’ai appris le métier de directeur d’école.

Q. Au Conservatoire, parmi vos plus beaux souvenirs, qu’est-ce que vous retenez?

R. Durant les cinq ans où j’ai été là, il y a eu des productions magnifiques avec les finissants! Les beaux souvenirs aussi, c’est ce qu’on appelle les classes ouvertes. Ce sont les examens des étudiants; il y en a quatre fois par année. Et tout à coup, on découvre qu’un étudiant a compris quelque chose dans l’art de jouer, dans le rendu, la voix, la diction… et là, ça fleurit!

Les auditions aussi! D’ailleurs, présentement, nous sommes en audition pour l’année prochaine. Tout à coup, de voir des jeunes, parfois très jeunes, 18 ans, avec cette envie folle de faire ce métier-là, malgré tout ce que nous vivons présentement, c’est tellement rassurant pour la suite de notre métier.

Et, surtout, j’ai mis en place des projets qui sont très structurants pour le Conservatoire, et qui, je le souhaite, vont être pris à bras le corps par la personne qui va prendre ma suite.

Q. Quels projets aimeriez-vous voir se réaliser?

R. Je considère que c’est important d’avoir une section d’écriture au Conservatoire. Il y a une section de mise en scène, une section de scénographie, une section de jeu, et je voudrais qu’il y ait une section d’écriture. Et peut-être, une section de production.

Q. Le fait d’être à la direction, ça ne vous empêchait pas de jouer, n’est-ce pas?

R. Il fallait que je négocie ça quand même très serré! J’ai joué juste deux fois pendant les cinq ans. C’est très peu, considérant tout ce que j’avais fait auparavant.

On disait : Le directeur du Conservatoire, Jacques Leblanc, joue présentement . Alors, c’est très bon pour l'institution, ça. Et pour les étudiants qui voient leur directeur jouer sur une scène, bien ils ont confiance en l’école, évidemment. C’est la même chose pour tous ces professeurs-là qui travaillent, qui font de la mise en scène, qui sont scénographes, qui jouent sur les scènes professionnelles. Ça donne énormément confiance à l’ensemble des étudiants.

Q. En terminant, vous connaissez bien la relève?

R. Oui, pas mal! Et même quand j’étais à La Bordée, je la connaissais bien, parce que je considérais qu’il fallait, chaque année, en engager quelques-uns. Le nouveau directeur de La Bordée fait ça. Au Trident, ils font ça aussi. Et, au théâtre Premier Acte, wow! Ils sont très très forts pour la relève. Généralement, le milieu à Québec est très près de sa relève.