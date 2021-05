Une bière qui redonne à des étudiants

Nommée L'Instant d'une blanche, cette bière est le résultat d'un bref partenariat avec des finissants en gestion du commerce du Cégep de Granby. Une quinzaine de finissants ont ainsi mis en bouteille leur savoir cumulé au cours des trois dernières années.

C'est vraiment l'élaboration de l'étiquette de la bière. On a fait des pitchs de vente, on a fait le marketing, on a fait la commercialisation, on a approché les détaillants, on a fait la gestion des réseaux sociaux , explique David Dupuis, finissant du Cégep de Granby en gestion du commerce.

2100 $ amassés pour des étudiants dans le besoin

Un peu plus de 2000 bouteilles ont rapidement été vendues. Pour chaque bière vendue, un dollar était remis à la Fondation du Cégep de Granby. Le projet a donc permis d'amasser 2 100 dollars pour aider les étudiants dans le besoin, soit en remboursant une partie de leur loyer ou leurs factures d'épicerie.

Étant presque une bière de collection, la production de L'Instant d'une blanche était limitée. Mais la recette de cette collaboration va se poursuivre avec une bière similaire, dont la sortie est prévue cet été.

Le défi de la COVID-19

En plus de devoir réaliser ce projet au cours d'un même semestre collégial, les étudiants et les brasseurs de La Ferme devaient composer avec les obstacles de la COVID-19. Se parler à 15 en arrière d'un ordinateur, ce n'est pas évident toujours, il faut savoir bien faire passer le message , explique le finissant David Dupuis.

Lorsqu'ils ont finalement pris une première gorgée de cette bière pour laquelle ils ont tant travaillé, les étudiants ont ressenti une grande fierté.