Recrutement de médecins : « Ça ne va pas assez vite », déplore un comité du Haut-Madawaska

Le comité consultatif du centre réclame sans succès depuis un an et demi le recrutement d’un nouveau médecin et de deux infirmières praticiennes.

Deux des quatre médecins en poste au Centre de services communautaire du Haut-Madawaska ont pris leur retraite dans la dernière année.

Après ces départs, il ne reste que deux jeunes médecins et une seule infirmière praticienne pour environ 5000 patients. Le problème, c’est que trois professionnels de la santé ne peuvent prendre en charge qu’environ la moitié de ces patients.

Jacques LeVasseur, président du comité consultatif du Centre de services communautaire du Haut-Madawaska. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Ce qui laisse un manque d’environ 2000 à 2500 patients qui sont comme moi-même, orphelins de médecin , dit Jacques LeVasseur. N’importe quel petit problème, on n’a personne à qui s’adresser. Donc, on va à l’urgence à Edmundston , explique le président du comité consultatif du Centre de services communautaire.

Deux ans de travail pour le comité

Ce comité composé de 14 membres de la communauté a été mis sur pied il y a deux ans pour trouver des solutions.

En sachant que le recrutement de médecins dans la province est difficile, le comité a recommandé à la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick de mettre sur pied une équipe interdisciplinaire au centre.

Cette équipe, explique Jacques LeVasseur comprendrait un nouveau médecin avec deux nouvelles infirmières praticiennes, [ce] qui nous donnerait une équipe de trois médecins et trois infirmières praticiennes à notre centre de santé.

Cette recommandation a été présentée au réseau de santé Vitalité il y a un an et demi, dit-il. Dans les récents mois, des démarches ont également été entreprises auprès du ministère de la Santé.

Ça ne va pas assez vite. C’est que l'on ne voit pas le dossier progresser , dit M. LeVasseur. On est inquiet que dans 12 mois, on va se retrouver dans la même situation qu’on est aujourd’hui.

L'opposition appuie le comité

L'inaction du gouvernement est inacceptable, estime la députée libérale de la région.

Ce sont des situations qui font en sorte que les suivis médicaux ne sont pas faits, puis ça risque d’affecter éventuellement la santé et la santé mentale des gens et des citoyens du Haut-Madawaska , déplore Francine Landry, députée de Madawaska-les-Lacs-Edmundston.

En attendant, des milliers de personnes du Haut-Madawaska doivent toujours parcourir une trentaine de kilomètres pour se rendre à Edmundston afin d'y obtenir des soins dans une clinique sans rendez-vous ou à l'urgence.

D’après un reportage de Bernard LeBel