Une brebis accouche de sextuplés dans le sud de l’Alberta

La brebis du ranch Azure Sky de High River avait déjà été surnommée Big Mamma après avoir mis au monde quatre agneaux l’an dernier.

Elle a revendiqué son titre une nouvelle fois le vendredi 7 mai, entre 8 h et midi.

Elle était énorme, au point d’avoir de la difficulté à marcher , raconte sa propriétaire, Catherine Skory. Mais comme elle avait l’air plus grosse l’an dernier, on s’est dit qu’elle aurait trois ou quatre petits. On n’avait aucune idée qu’il y en avait six, là-dedans!

Le bouche-à-bouche pour sauver un agneau

La naissance des six agneaux était naturelle, explique la propriétaire, parce que Big Mamma ne reçoit aucune hormone.

La joie de cette portée a toutefois été assombrie lorsque le plus petit est né, bleu et faible.

Au début, c’était excitant, mais quand le quatrième est arrivé… il était tellement petit , précise Mme Skory.

On a pensé qu’il était le dernier, donc on lui a donné toute l’attention. Pendant qu’on s’en occupait, un autre est arrivé, puis encore un.

Catherine Skory a dû héberger le plus petit agneau de la portée chez elle parce qu'il était trop faible pour être laissé dans l'enclos. Photo : Catherine Skory

La propriétaire dit avoir emmitouflé le plus petit dans une serviette et l’avoir frotté pour que sa circulation sanguine s’active, mais rien à faire.

J’ai réagi par instinct et lui ai fait le bouche-à-bouche environ 10 fois, à coup de petites bouffées dans ses narines et dans sa gueule. Sa réponse a été immédiate.

Quand il s’est réveillé, la propriétaire l’a placé sous une lampe chauffante, mais ça n’était pas suffisant, donc on l’a emmené à la maison et on en a pris soin pendant trois jours .

Une rare portée

Après la naissance des sextuplés, Catherine Skory s’est tournée vers l’Internet pour savoir si une telle portée est chose courante. Si elle a bien trouvé quelques exemples, ils restent tout de même peu nombreux.

Habituellement, la première fois qu’une brebis est enceinte, elle aura un agneau. Par la suite, c’est courant de la voir accoucher de jumeaux , explique-t-elle.

On voit aussi tes triplés, occasionnellement, mais plus que ça, c’est inhabituel.

Puisqu’elle s’est déjà attachée à certains d’entre eux, la vente des agneaux sera difficile. Quoi qu’il en soit, Mme Skory compte bien en garder au moins un.

Je vais assurément garder la fille , précise-t-elle. On ne sait jamais, peut-être que ses filles suivront ses traces et auront des portées aux multiples petits.

Avec les informations de l’émission Calgary Eyeopener