Des raisins qui goûtent l'amour à Sutton

Martin Girouard aurait pu perdre l'ensemble de sa récolte si 24 autres vignerons n'étaient pas venus à la rescousse pour tailler d'urgence les plants du jeune vignoble.

Alors que Martin Girouard veillait sur son fils, opéré à l'hôpital Fleurimont à la suite d'une fracture du crâne et d'une hémorragie au cerveau, le vigneron Michel Robert, propriétaire du Vignoble Côteau Rougemont, lance un appel à l'aide à ses amis vignerons.

La cause nous a touchés et puis il y avait une notion d'urgence parce qu'on est tard dans la saison pour taille et c'est vrai qu'on peut vite perdre une récolte , explique Charles-Henri de Coussergues, propriétaire du Vignoble de l'Orpailleur, à Dunham.

J'ai senti qu'il y avait urgence d'agir, un peu comme un pompier volontaire, j'ai pris mes affaires et j'ai dit OK, Let's go. On a libéré tous nos employés et on a prêté main forte , raconte Stéphane Lamarre, propriétaire du domaine Château de Cartes, à Dunham.

Des raisins qui goûtent l'amour

Martin Girouard n'oubliera jamais ce grand geste de solidarité à son égard. C'est incroyable. Ces gens-là ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas ma famille, ne connaissent pas mon fils, mais ils l'ont fait pour mon fils. C'est un vrai miracle pour nous autres , affirme-t-il, ému.

Depuis, le jeune garçon se remet plutôt bien de son opération estime son père. Il a été capable de parler. On a bon espoir , ajoute le père de famille. Pour Martin Girouard, les raisins de ses vignes auront une saveur bien particulière quand l'automne sera venu.