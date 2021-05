Les acheteurs paieront leurs meubles de salon plus cher

Ottawa impose de nouveaux tarifs sur les fauteuils, sofas et chaises fabriqués par des entreprises chinoises et vietnamiennes, depuis le début du mois. Ce changement pourrait favoriser l'achat de produits conçus au Québec, mais la facture des acheteurs pourrait augmenter.

À titre d’exemple, un mobilier de salon importé d'Asie peut coûter désormais plus du double pour les détaillants.

Depuis le 5 mai dernier, Ottawa impose de nouveaux tarifs douaniers sur de nombreux meubles importés de Chine et du Vietnam pour punir des entreprises soupçonnées de pratiques commerciales déloyales.

Les fauteuils, les sofas et les chaises sont visés par cette nouvelle mesure. Les droits d'entrées sur le sol canadien peuvent atteindre jusqu'à 300 %.

Le détaillant de meubles, Meubles Gilles Émond, va encaisser des pertes de 50 000 $ à la suite de ces changements.

Actuellement, la valeur reste la même pour les clients, mais on voit qu'il y a des ajustements qui se font sur le marché , explique le président du magasin situé à Alma, François Émond.

Le président de Meubles Gilles Émond, François Émond, estime que la taxation supplémentaire sur l’importation aidera les fabricants québécois. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Selon M. Émond, ces produits seront certainement remplacés par des produits faits au Québec et au Canada.

La question de l’achat local revient souvent dans l’actualité, depuis le début de la pandémie. Les consommateurs rencontrés dans le magasin de François Émond en sont conscients, mais le prix à payer joue un rôle important.

« Ça dépend tout le temps du prix. J'y vais avec mon budget. Ce n'est pas si important que ça non plus [l'achat local] », affirme un acheteur.

Je pense qu'à court terme, ça peut être perçu comme négativement par l'industrie et par certains consommateurs, mais à long terme, ils vont être gagnants parce qu'il y aura une meilleure diversité des produits ici, surtout beaucoup plus d'emplois ici soutient François Émond.

Une taxe attendue

L'Association des fabricants de meubles du Québec souhaitait depuis longtemps que le gouvernement fédéral agisse pour freiner cette concurrence jugée déloyale.

Si on enlève totalement la main d'œuvre de notre coût de fabrication, on arrivait même pas au prix que ces gens-là font. Ce n'est pas une question que notre main-d'œuvre coûte plus cher, mais quand tu es rendu au-dessus de 200 % de dumping, on voit qu'il y a un problème , dénonce le président directeur général de l’Association, Gilles Pelletier.

Actuellement, la tarification aux douanes fluctue. Les détaillants connaîtront seulement à l’automne le montant exact de cette hausse imposée par Ottawa.

Selon un reportage de Roby St-Gelais.