Hausse des cas de COVID-19 dans les Premières Nations de la Saskatchewan

Les chiffres indiquent qu’il y avait 61 cas de COVID-19, mi-avril, au sein des Premières Nations saskatchewanaises. Les autorités en ont dénombré 135, mi-mai. En un mois, les infections ont plus de doublé.

Le Dr Ibrahim Khan, médecin hygiéniste régional à Services aux Autochtones Canada pour la Saskatchewan, attribue cette recrudescence aux variants du coronavirus, connus pour être plus contagieux. Il prend aussi en compte la lassitude des gens.

Nous assistons à une pandémie qui dure dans le temps. Les restrictions à répétition fatiguent le monde , observe-t-il.

Autre élément qui complique la situation : les déplacements interprovinciaux qui sont de plus en plus nombreux - en particulier entre l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba -, alors qu’ils restent fortement déconseillés.

Le Dr Ibrahim Khan souligne que Services aux Autochtones Canada envoient régulièrement des rappels à ce sujet pour inciter les membres des Premières Nations à limiter leurs voyages en dehors de leur réserve au minimum essentiel.

Priorité vaccination

Services aux Autochtones Canada ambitionne d’immuniser 85 % des membres des Premières Nations contre la COVID-19. Ce qui permettra de développer l’immunité collective dans les réserves. En Saskatchewan, à ce jour, 46 % des personnes concernées ont reçu une première dose de vaccin. En majorité, les plus âgés.

La remontée des cas constatée dernièrement reste pour le moment inférieure aux données enregistrées en début d’année. Mi-janvier, les Premières Nations de la Saskatchewan comptaient 689 malades.

Avec les informations de Bryan Eneas.