Retrait du chauffage au mazout : 2000 foyers touchés en Abitibi-Témiscamingue

Selon Québec, le chauffage au mazout représente environ 31% des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel.

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette veut donc proscrire l’installation de tels systèmes dans la plupart des constructions neuves dès 2022. Il souhaite aussi interdire le remplacement des chaudières au mazout par des appareils utilisant un combustible fossile dès 2024.

Ces mesures auront toutefois des implications pour environ 1800 foyers chauffés au mazout et 200 avec la biénergie en Abitibi-Témiscamingue, selon les chiffres obtenus auprès d’Hydro-Québec.

Les impacts se feront aussi ressentir auprès des entreprises de distribution.

L’Association des distributeurs d’énergie du Québec est déstabilisée par la vitesse à laquelle Québec souhaite agir.

Bien que favorable à la transition énergétique, elle croit que les mesures auront un impact économique et laissent peu de temps à ses membres pour s’y préparer.

Il faut comprendre que la distribution de mazout est une activité importante pour plusieurs de nos entreprises membres, fait valoir la présidente-directrice générale Sonia Marcotte. D’ailleurs, plusieurs d’entre elles sont des entreprises familiales établies en région, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Il faut aussi comprendre que depuis plusieurs décennies, nos membres ont assuré la sécurité énergétique des Québécois en leur fournissant une énergie de chauffage qui était sécuritaire et fiable. Donc, les résidences et ménages québécois ou de l’Abitibi-Témiscamingue en ont profité. Puis, on contribue également à soulager le réseau électrique lors des périodes de pointe, de forte demande et de grands froids.

Impact pour les propriétaires

Chez PetroNor, on se prépare depuis déjà quelques années à cette éventualité. L’entreprise qui dessert l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec se concentre de plus en plus sur le secteur industriel, mais le directeur général Daniel Plante s’inquiète tout de même des impacts sur les utilisateurs résidentiels.

PetroNor est une entreprise qui dessert l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Photo : Gracieuseté, PetroNor

Ce qui va devenir compliqué, c’est qu’il y aura probablement de moins en moins de distributeurs d’huile à chauffage, et c’est le client qui va s’en ressentir. Il va devoir choisir s’il garde son vieux système, parce qu’il ne pourra pas le renouveler. S’il y a moins de distributeurs, s’il y en a qui s’éloignent de l’huile, probablement que le produit va être plus cher. Donc, ça va les forcer à aller vers une autre source, puis ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de sortir son gros système d’huile à chauffage pour le remplacer par quelque chose de moins énergivore, de plus vert , affirme-t-il.

Faire sa part

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard Therrien, se réjouit de l’initiative du gouvernement, qui est aussi inscrite au plan de transition de Québec solidaire. Elle salue aussi la décision de maintenir le programme d’aide à la conversion Chauffez vert jusqu’en 2026. Mais elle aurait aimé que Québec fasse davantage sa part.

Il faut être exigeant aussi avec l’institutionnel, s’assurer que tous nos bâtiments publics montrent l’exemple, que les systèmes de chauffage ne soient pas aux énergies fossiles et qu’on privilégie davantage la biomasse, par exemple. On est conscients que dans des situations d’urgence, il faut compter sur un chauffage d’appoint qui soit autonome. C’est normal qu’on continue d’en utiliser un petit peu par exemple pour alimenter les génératrices, mais le chauffage principal devrait être soit de la biomasse ou de l’électricité , insiste-t-elle.

Mise en garde

Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue voit aussi d’un très bon œil ce projet de règlement, mais sert tout de même une mise en garde.

Il ne faut pas penser que le chauffage au bois est une panacée. C’est sûr que pour l’Abitibi-Témiscamingue, ça peut représenter un intérêt fort pertinent parce que la ressource du bois est à proximité. Par contre, il faut savoir qu’il y a quand même une certaine pollution de l’air générée par le chauffage au bois. Si par exemple les gens sont tentés de faire la transition du mazout au bois, ce n’est pas parfait, mais si c’est ce qu’ils choisissent, clairement il faut aller vers des systèmes performants, récents et aux normes , prévient la directrice adjointe Bianca Bédard.

La consultation publique sur ce projet de règlement se poursuit jusqu’au 4 juin.