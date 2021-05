Noir.e.s à la caméra : une rétrospective de 100 ans de cinéma noir

Cette initiative est une idée de l’actrice, femme d’affaires et reine des festivals Fabienne Colas, qui a mis sur pied un nombre impressionnant d’événements à succès au fil des ans entre, dont le Festival international du film black de Montréal et ceux de Toronto et d’Halifax. Elle était de passage au micro de René Homier-Roy pour parler de son dernier projet.

Au Québec et au Canada, c’est la première fois qu’on a une rétrospective de cette envergure. Le bonheur de cette rétrospective, c’est que ça va jusqu’au début des années 1900, avec Oscar Micheaux, qui est le premier Noir à avoir fait un film black , explique-t-elle.

Oscar Micheaux, l’un des premiers grands cinéastes afro-américains. Entre 1919 et 1948, il a réalisé 42 films. Photo : Oscar Micheaux Society

Évidemment, il y a dans la sélection de Noir.e.s à la caméra des incontournables du cinéma black, notamment le réalisateur américain maintes fois primé Spike Lee (Do the Right Thing, BlacKkKlansman, Da 5 Bloods), une inspiration sans commune mesure pour Fabienne Colas, qui l’a marquée dès sa petite enfance en Haïti avec le film Malcom X.

Spike Lee, c’est une inspiration extraordinaire. Ce n’est pas pour rien qu’il est venu au Festival du film Black de Montréal à trois reprises. Spike Lee a révolutionné le cinéma Black aux États-Unis. Il a influencé la façon dont les Américains peuvent voir les réalités noires. Il a créé une espèce de dialogue à travers ces films , affirme-t-elle.

La programmation dans son ensemble est très éclectique, avec des films de partout dans le monde et de toutes les époques. Ainsi, le film d’horreur Get Out (2017) de Jordan Peele côtoie Shaft (1971) de Gordon Parks et Within Our Gates (1920), un film muet d’Oscar Micheaux qui dépeint la situation raciale aux États-Unis au début du 20e siècle.

Propulser la relève grâce au programme Être noir.e au Canada

En plus de célébrer le passé, la programmation de la rétrospective fera place à la relève avec la présentation de 10 courts métrages documentaires réalisés par des jeunes qui sont passés par le programme Être noir.e au Canada, une autre idée de Fabienne Colas qui a pris forme en 2014.

Il y a un problème dans notre industrie, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs, par rapport au manque d’inclusion des talents noirs et racisés. Nous, on s’est dits, on ne va pas laisser ça aux autres, on va nous-même être proactifs pour créer cette relève du cinéma black et l’outiller , explique Fabienne Colas.

Le programme, issu de la Fondation Fabienne Colas, peut se targuer d’être le plus grand programme de formation au Canada à être entièrement dédié aux cinéastes issus de la communauté noire. Concrètement, il permet chaque année à une vingtaine de cinéastes en herbe de suivre gratuitement une formation leur permettant de créer des courts métrages documentaires d’environ 10 minutes.

Ils vont apprendre tous les rouages de la production d’un court métrage documentaire, en étant accompagnés des meilleurs de l’industrie. Ensuite, on passe ces films-là un peu partout dans les festivals et à la télévision , résume Mme Colas.

Ce qui manque aux jeunes artistes Noirs en ce moment, ce n’est pas le talent, ce sont les opportunités. Une citation de :Fabienne Colas

Il y a quelques jours à peine, le programme a même permis à six cinéastes de remporter le prix de la meilleure réalisation dans une série documentaire aux Prix Écrans canadiens, pour la série Être noir.e à Toronto, qui regroupe six courts métrages abordant la question de l’intégration sociale des personnes issues des communautés noires dans leur ville.

Le cinéma et la télévision sont supposés être des reflets, des miroirs de notre société, et doivent refléter la réalité démographique de nos villes. La seule façon d’y arriver, c’est de faire de l’inclusion massive , conclut Fabienne Colas.

Noir.e.s à la caméra, une rétrospective à voir à la Cinémathèque québécoise du 1er au 30 juin.

Avec les informations de René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture Club.