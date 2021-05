14 nouveaux cas de COVID-19 signalés dimanche au Nouveau-Brunswick

Huit ont été dépistés dans la région de Fredericton et trois dans la région de Bathurst - Péninsule acadienne.

On en a dépisté deux dans la région de Moncton et un dans la région de Miramichi.

Tous les cas sont liés à des voyages ou à des cas antérieurs, sauf deux dans la région de Fredericton qui font l’objet d’une enquête de la santé publique.

La province confirme dimanche le rétablissement de huit autres personnes qui avaient récemment contracté la COVID-19. Il y a désormais à travers le Nouveau-Brunswick 128 cas actifs identifiés par les autorités de santé publique.

On compte dimanche huit Néo-Brunswickois atteints de COVID-19 qui sont hospitalisés, un de plus que la journée précédente. Sept d’entre eux sont au Nouveau-Brunswick, dont trois aux soins intensifs, alors qu’un autre résident de la province se trouve aux soins intensifs d’un hôpital d’une autre province.

Le ministère de la Santé indique que 1097 tests de dépistage de COVID-19 ont été effectués dans la journée de samedi.

Toutes les zones du Nouveau-Brunswick demeurent dans la phase d’alerte jaune du plan provincial de lutte au coronavirus.

Vendredi, la docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, avait dit surveiller attentivement l’évolution de la situation dans la région de Fredericton, malgré l’absence de transmission communautaire à ce moment-là. Elle n’excluait pas d’y relever le niveau d’alerte si la situation le commandait.

Le ministère de la Santé a émis un avis d’exposition au virus à la garderie YMCA de la rue York, à Fredericton. On demande aux familles des enfants et au personnel de la garderie qui s'y trouvaient les 17 et 18 mai de restreindre leurs déplacements au cours de 48 prochaines heures, pendant que la santé publique procède à la recherche de contacts.