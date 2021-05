Hausse de 64 % des noyades au Québec en 2020

Une campagne de prévention est lancée au Québec pour réduire le nombre d'accidents et de noyades sur les plans d'eau de la province cet été.

En effet, la Société de sauvetage a recensé 95 noyades au Québec en 2020, comparativement à 59 en 2019.

Avec l'interdiction de voyager due à la pandémie, de nombreux vacanciers se sont tournés vers les sports nautiques, certains pour la première fois.

Les gens se sont lancés sur nos plans d'eau avec peu d'expérience et avec des équipements plus ou moins adaptés au type d'activité. On a vécu des drames, des noyades. , affirme Pierre Marquis, directeur général de Canot kayak Québec.

L'été qui s'en vient risque de ressembler au dernier en termes de restrictions sanitaires et c'est pourquoi plusieurs organismes du Québec s'unissent dans cette campagne de prévention nommée Près de l'eau, je réfléchis.

Un lot de surprises

Pierre Marquis, de Canot Kayak Québec, rappelle que l'eau est un environnement qui a sont lot de surprises . Il invite le public à se questionner avant de prendre le large.

Est-ce que j'ai les bonnes connaissances pour aller sur les rivières ou un lac? Est-ce que j'ai le bon équipement? Est-ce qu'il y a des roches dans ce plan d'eau? Est-ce que les conditions météos sont favorables? , énumère Pierre Marquis.

Il donne l'exemple des rivières Saint-François ou Magog, qui peuvent par endroit avoir un niveau d'eau assez bas. Ainsi, il faudrait être prêt à descendre de l'embarcation pour marcher pendant un moment, ce qui peut être difficile pour certaines personnes, surtout sans souliers spécialisés.

Comportements à risque

La plupart des noyades pourraient être évitées par le simple fait de porter une veste de flottaison. Trop souvent, les gens auraient une fausse impression de sécurité de l'avoir avec eux sans la porter.

Lorsqu'on tombe à l'eau, on ne sait pas comment on peut réagir, on peut se cogner la tête, se blesser. Si vous n'avez pas votre veste, par le temps que vous réagissez, que vous retraciez votre veste, que vous tentiez de la mettre, il risque d'arriver des inconvénients qui peuvent vous mettre en péril. C'est comme la ceinture de sécurité dans une voiture. , ajoute Pierre Marquis, directeur général de Canot kayak Québec.

La consommation d'alcool est un autre comportement à risque, cette fois identifié par la Société de sauvetage. On peut lire sur le site web de l'organisme que le verre de trop rend les défis plus agréables à relever, mais aussi les réflexes plus lents.

En plus de la veste de flottaison, d'autres équipements pourraient être utiles sur l'eau, comme une pompe, un sifflet ou un sac à cordes. Finalement, il est recommandé d'emporter son cellulaire dans une pochette étanche.