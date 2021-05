Un jeune Septilien à la finale canadienne du concours de l'Expo-sciences

C’est dans le garage familial de Sept-Îles que le garçon, qui est en première année du secondaire, réalise la plupart de ses projets.

Au fil des ans, Adam a construit un vélo électrique ainsi qu'une tondeuse électrique. Cette fois-ci, il a créé une machine à commande numérique qui peut graver du bois, du plastique et découper de petites pièces.

En fait, j’ai tout simplement un dessin dans mon ordinateur qui va communiquer avec la boîte de contrôle. La boîte de contrôle va communiquer avec la machine CNC, qui va bouger pour créer la forme ou l’objet , explique-t-il candidement.

Il a pu présenter cette création au jury du concours pancanadien, qui a pris fin le 21 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Même s' il n’a pas remporté le concours, Adam Noël se dit fier d’avoir participé à un événement d’une si grande envergure.

Ce même projet l’a tout de même amené à gagner le premier prix pour la Côte-Nord, lors de finale régionale de l’Expo-Sciences en mars dernier.

Une recherche constante

C’est d’abord sur Internet et dans son entourage qu’Adam Noël tire l’inspiration de ses créations.

Ce qu'il y a autour, ça m’inspire énormément. Quand je vois quelque chose, je me dis: "ah, je pourrais peut-être le convertir"! Sur Internet aussi, il y a beaucoup de projets que j’ai vus et je me suis dit: pourquoi ne pas le faire , explique-t-il.

Segment à écouter : Adam Noël, jeune inventeur septilien à nouveau primé à Expo Sciences

Le jeune débrouillard réfléchit déjà à une panoplie de nouvelles créations pour les années à venir. Il souhaite notamment créer une machine qui saurait déceler le moment où les plantes ont besoin d'eau.

En attendant le dévoilement de ces futurs prototypes, les intéressés peuvent suivre l’ingéniosité d’Adam sur sa chaîne YouTube.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe