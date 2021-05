Deux autres décès, 74 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Deux autres personnes ont succombé au coronavirus en Nouvelle-Écosse, annonce dimanche le gouvernement provincial. Un homme et une femme, tous deux septuagénaires, ont été emportés par la COVID-19. Au total, il y a eu 79 morts attribuables à la maladie dans la province, et cinq dans les trois derniers jours .

La plus récente vague de COVID-19, la pire qu’ait connue la Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie, continue néanmoins de se résorber.

Dimanche, on signale la découverte de 74 nouveaux cas, mais on confirme que 103 personnes qui avaient contracté la maladie sont désormais jugées rétablies.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique continue de diminuer - il est passé cette fois de 975 à 943 cas actifs. Samedi, la province était passée sous la barre des 1000 cas actifs pour la première fois depuis le 3 mai.

Une des cliniques de vaccination contre la COVID-19 était fort achalandée, le 22 mai 2021 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Mark Doiron

Au moment de la publication du rapport quotidien en milieu d’après-midi, dimanche, le ministère provincial de la Santé indiquait que le nombre de personnes hospitalisées n’était exceptionnellement pas encore disponible.

On a promis une mise à jour plus tard dans la journée. On sait cependant qu’il y avait samedi 74 personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, dont 20 aux soins intensifs.

Transmission communautaire

Les laboratoires de la province ont analysé samedi 6890 tests de dépistage effectués sur des Néo-Écossais.

La majorité des nouvelles infections (61) a été, une fois encore, dépistée dans la région centrale de la province, qui comprend entre autres Halifax.

On signale 9 nouveaux cas dans l’est de la Nouvelle-Écosse, 3 dans la partie nord de la province et un dans l’ouest.

Il y a transmission communautaire du coronavirus dans la zone centrale de la province, mais aussi à Sydney, au Cap-Breton. Les efforts de dépistage se sont récemment accrus dans cette collectivité et ses environs.

Plus de 500 000 doses de vaccin administrées

À Yarmouth le 22 mai 2021, la Nouvelle-Écosse a souligné les 500 000 doses administrées des vaccins contre la COVID-19. De gauche à droite : le ministre de la Santé Zach Churchill et les pharmaciens Karen Trefry, Leotra Jarvis, Darlene Mooney, Mathieu Maltais et Bruce Johnson. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Depuis quelques jours, les 25 ans et plus peuvent s’inscrire pour être vaccinés contre la COVID-19 en Nouvelle-Écosse. Vendredi, le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, se réjouissait de la réponse des 25 à 34 ans qui, observait-il, réservent leur vaccin contre la COVID-19 en très grand nombre.

Les gens peuvent prendre rendez-vous sur le site web (en français  (Nouvelle fenêtre) ) de la province pour recevoir le vaccin de Moderna ou de Pfizer-BioNTech.

Le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse ne met pas à jour ses statistiques sur la vaccination la fin de semaine. Samedi, on soulignait cependant que plus de 500 000 doses avaient été administrées dans la province qui compte près d’un million d’habitants.

Environ 41 000 résidents de la province ont reçu deux doses d’un vaccin.