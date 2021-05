Maxime Blanchette-Joncas sera de nouveau candidat aux prochaines élections fédérales

Dans son bilan, Maxime Blanchette Joncas se dit fier de sa collaboration dans l’aboutissement du projet d’agrandissement du Théâtre du Bic.

Il mentionne aussi le dépôt du projet de loi C-295 qui vise à inciter les nouveaux diplômés à s’établir en région.

L’amélioration du réseau internet étant pour lui une condition incontournable à l’attraction de ces nouveaux travailleurs, le député se réjouit de constater les effets concrets de ses pressions exercées sur Ottawa pour accélérer le déploiement d’internet haute vitesse en région.

Le gouvernement du Québec avait un projet de brancher tout le monde d’ici 2022, mais le fédéral c’était 2030. Heureusement, on a eu en avril une annonce que je qualifie d’historique, soit des fonds fédéraux de 413 millions de dollars, soit la moitié du coût du branchement des régions dont la nôtre d’ici 2022 , rappelle le député.

Ça représente plus de 9500 foyers dans le Bas-Saint-Laurent , ajoute-t-il. Dans Témiscouata-Les Basques c’est particulièrement difficile. On l'a vu avec le télétravail et le téléenseignement pendant la pandémie.

Les députés bloquistes Kristina Michaud et Maxime Blanchette-Joncas demandent au gouvernement fédéral l'amélioration des conditions de vie des aînés. Photo : Gracieuseté:Kristina Michaud

Maxime Blanchette-Joncas rappelle aussi avoir travaillé avec sa collègue Kristina Michaud pour réclamer l’amélioration des conditions de vie des aînés, entre autres avec une pétition en ligne.

Il compte maintenant miser sur la relance après la pandémie pour structurer son plan advenant un deuxième mandat.

Dans notre région, il y a une chose qui est assez notable, c’est le développement des ressources naturelles , constate-t-il. Il y a différentes productions agricoles, mais également la forêt. C’est quand même un des principaux moteurs économiques de notre région.

Moi c'est ce que je veux faire. Je veux démontrer le potentiel des ressources qu’on a ici, mais aussi assurer la relève en incitant les jeunes à venir s’installer dans la région. Une citation de :Maxime Blanchette-Joncas, député bloquiste de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

Le développement du réseau cellulaire et la souveraineté alimentaire sont aussi des dossiers qu’il compte pousser.

Maxime Blanchette-Joncas se dit prêt n'importe quand à se lancer dans une éventuelle campagne électorale.