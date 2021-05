L’exploitation saine du charbon demande l’aide de la communauté, selon des experts

Les mines de charbon peuvent être exploitées de façon sécuritaire pour l’environnement et peuvent même devenir des lieux utiles et agréables après la fin de leur exploitation, disent des scientifiques proches de l’industrie. Pour y arriver, il faut toutefois compter sur l’aide de la communauté, précisent-ils.

S’il est possible que l’exploitation soit sécuritaire, ils rappellent qu’il y a tout de même des risques et un coût associé à l’exploitation du charbon et pressent les communautés et les minières de travailler ensemble afin de comprendre et minimiser les risques.

Il y a de nombreuses mesures d’atténuation qui peuvent être adoptées lorsqu’on planifie une mine , explique le biologiste et toxicologue Guy Gilron, qui a travaillé sur plusieurs projets d’exploitation minière.

De son côté, l’ingénieur géotechnique calgarien Gord McKenna croit que les mines peuvent devenir des lieux attrayants, tant qu’on ne s’attend pas à ce que le site retrouve ses allures d’origine. On peut faire du paysagement pour que ce soit beau , note-t-il.

Éviter la contamination

Selon Guy Gilron, les mines modernes sont conçues pour amoindrir le déversement de contaminants comme le sélénium dans la nature.

Si vous couvrez les résidus rocheux d’eau puis d’une pâte qui cimente le tout, vous réduisez la quantité de sélénium qui se retrouve dans l’eau , explique-t-il.

Des bactéries présentes dans l’eau réduisent alors le sélénium en molécules qui ne sont pas absorbables par les plantes et les animaux, précise-t-il.

Ces méthodes ont tout de même leurs limites, explique la firme de consultants en questions environnementales Golder Associates dans un rapport sur les technologies de réduction du sélénium publié en 2020.

Si le rapport note le progrès en performances de ces technologies, il ajoute qu’elles n’ont pas atteint leur pleine maturité et devraient être traitées comme des technologies en développement .

Golder Associates note en outre que les mines canadiennes qui contiennent des niveaux élevés de sélénium sont un défi .

Guy Gilron se montre toutefois rassurant. « C’est moins un problème dans les nouvelles mines, où on a eu la possibilité de penser à la gestion des déchets de façon à éviter la contamination au sélénium.

Rabattre les attentes

Il y a, dans le processus d’attribution, un déséquilibre entre ce qui est attendu des entreprises minières et ce qu’elles peuvent réellement faire lorsque l’exploitation d’une mine cesse, soutient Gord McKenna.

En ce moment, elles promettent mer et monde parce qu’elles sont forcées de le faire pour obtenir leur premier permis , explique-t-il. Elles promettent ce qu’elles pourraient faire, plutôt que ce qu’elles ont les moyens de faire.

Il déplore qu’on exige d’elles une restauration des lieux, alors qu’ on ne pourra jamais tout remettre dans le trou .

Selon lui, il est essentiel de se souvenir qu’il faut surveiller les anciennes mines pendant des années après la fin de leur exploitation.

Penser qu’on peut bâtir quelque chose qui couvre des kilomètres carrés, que tout ira bien et qu’on pourra se sauver après 10 ou 20 ans, ça n’a pas de sens , s’exclame-t-il.

La clé, croit-il, est d’impliquer la communauté dès le départ.