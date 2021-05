Hors normes, un film essentiel sur l’autisme par les réalisateurs d’Intouchables

Plus d’un an et demi après sa sortie en France, le dernier film du tandem Olivier Nakache et Éric Toledano (Intouchables, Samba, Le sens de la fête) a pris l’affiche au Québec vendredi dernier. Hors normes n’est pas un documentaire, mais il s’en approche drôlement, avec sa distribution composée de personnes véritablement autistes qui se mélangent à des vedettes du cinéma français comme Vincent Cassel et Reda Kateb.

Le drame social transporte les cinéphiles dans le quotidien de deux associations françaises œuvrant auprès de jeunes personnes autistes : La Voix des Justes et l’Escale, qui sont inspirées de deux associations réelles qui existent depuis plus de 20 ans, soit Le Silence des Justes et Le Relais Île-de-France.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Vincent Cassel y interprète Bruno, responsable de La Voix des Justes, tandis que Reda Kateb incarne Malik, responsable de l’Escale. Au sein de leur association respective, ils forment des jeunes venant de quartiers difficiles pour encadrer certains cas qualifiés d’hyper complexes.

Ce film, il était en nous, mais on s’est dit que pour se jeter dans un projet comme ça, il fallait avoir la maturité cinématographique et la maturité d’homme pour s’attaquer à un sujet aussi complexe , affirme Olivier Nakache en entrevue avec Nabi-Alexandre Chartier, journaliste culturel pour Radio-Canada.

Une fiction peuplée de personnages réels

M. Nakache et son collègue Éric Toledano connaissent depuis 25 ans les deux associations qui ont inspiré leur film. C’est grâce à eux qu’on a été sensibilisés aux handicaps et qu’on est tombés sur un thème comme celui d’Intouchables , explique Olivier Nakache.

Les deux réalisateurs ont aussi fait appel à des éducateurs et des éducatrices travaillant dans le milieu, tant pour jouer à l’écran que pour outiller Vincent Cassel et Reda Kateb afin que leur rôle soit le plus convaincant possible. L’éducateur Djibril Yoni, qui interpelle le rôle de Fabrice dans le film, visite d’ailleurs régulièrement le Québec pour y suivre des formations, affirme M. Nakache.

Au Québec, il y a des solutions qui sont trouvées, des méthodes, des protocoles, des essais qui sont faits, et c’est ça que Hors normes dit aussi en sous-texte. Il faut essayer des choses. Chaque cas est tellement particulier que si on ne bouscule pas les règles, on n’arrive peut-être pas à trouver les bonnes solutions.

Il était aussi impensable pour Nakache et Toledano de ne pas inclure de personnes autistes dans la distribution, même si leur intégration est un peu plus délicate que dans le cas de personnes neurotypiques.

Benjamin Lesieur, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, a reçu une nomination pour le César du meilleur espoir masculin en 2020 pour son rôle de Joseph dans «Hors normes». Photo : Getty Images / Francois Durand

C’était capital pour nous qu’ils participent au projet du film. Benjamin [Lesieur, qui interprète Joseph], on l’a trouvé dans une troupe qui s’appelle Les Turbulents, à Paris. On s’est donné le temps nécessaire pour se rencontrer, se connaître et travailler ensemble, comme un acteur neurotypique. Ça a juste pris un peu plus de temps , explique Olivier Nakache.

Le cinéma comme vecteur de changement

Selon le réalisateur, le film a fait avancer la cause des personnes autistes en France, qui, selon lui, est en retard dans le domaine. Il lui a également permis de tirer des conclusions très concrètes sur cette question.

Je pense que le pouvoir public ne peut pas tout faire. Il faut que la société civile s’implique, et c’est ce qu’on montre dans le film , explique-t-il, tout en rappelant que s’occuper d’une jeune personne autiste demande énormément de temps et de ressources financières, qui ne peuvent dépendre seulement des personnes donnant leur vie pour la cause, comme le personnage de Vincent Cassel.

Le réalisateur et scénariste Olivier Nakache Photo : Radio-Canada / Hamza

L’argent que vous ne mettez pas lorsqu’ils sont jeunes, vous le mettrez pour s’en occuper lorsqu’ils auront 30 ans, parce qu’il faudra bien leur trouver une place parce que leurs parents ne seront peut-être plus là.

Un film incontournable, selon Mathieu Gratton

Signe de sa pertinence, Hors normes a grandement résonné chez l’humoriste, animateur et auteur Mathieu Gratton, dont le fils Benjamin est atteint d’un trouble de l’autisme. En 2017, le père de famille a créé avec son fils la page Facebook Le monde de Benjamin pour sensibiliser la population à la cause de l’autisme.

Honnêtement, j’ai été vraiment agréablement surpris de voir que, du début à la fin, tout se tient , explique-t-il en entrevue avec Nabi-Alexandre Chartier.

L'humoriste Mathieu Gratton et l'animatrice Patricia Paquin sont les parents de Benjamin (au centre), un jeune atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Ce que j’ai aimé aussi, c’est que ce n’est pas un documentaire, mais on voit comment agir avec des personnes autistes. On se rend compte à un moment donné que l’agressivité et l’impatience sont totalement incompatibles avec ces personnes-là , poursuit-il.

Il souligne également les efforts des réalisateurs pour inclure de vraies personnes autistes dans le processus, affirmant que plus les gens les voient à l’écran, plus ils seront portés à aller vers elles.

Ça paraît que les réalisateurs ont côtoyé des personnes autistes, parce que c’est impeccable au niveau des situations. Les situations sont réelles. L’automutilation d’un des personnages, c’est réel. Une citation de :Mathieu Gratton

Je pense que c’est un film qu’on se doit de regarder, et pas juste parce qu’il a été primé [...] C’est un incontournable, qu’on aime les films français ou pas. C’est un chef-d'œuvre , conclut l'humoriste.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier, journaliste culturel pour Radio-Canada.