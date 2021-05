Ménage du printemps : bien trier, une question de sécurité

Être ouvrier dans un centre de tri peut être plus dangereux qu’on ne pourrait le croire. Le PDG de la Société Via, Jean-Sébastien Daigle, souligne que les risques sont multiples, à commencer par les incendies.

Les batteries provoquent fréquemment des incendies dans les centres de tri. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Les batteries au lithium, comme celles qu’on utilise avec des outils tels que les perceuses, se retrouvent trop souvent, à tort, dans le bac de recyclage. Or, elles provoquent souvent des incendies.

Quand elles arrivent dans notre centre de tri, si par exemple elles sont accrochées ou sont compressées, elles peuvent s'enflammer et créer un feu , avertit M. Daigle. C’est arrivé pas plus tard que la semaine dernière au centre de tri de Québec, souligne-t-il.

Il recommande plutôt d’envoyer ces batteries à l'écocentre. La même recommandation s’applique à ce qu’il appelle les corps longs comme les boyaux d’arrosage, les cordes à linge et les bâches.

Ces matières-là peuvent créer des blocages importants, ce qui peut faire arrêter l'ensemble de notre ligne de tri, explique M. Daigle. On reçoit énormément de matières au printemps donc c'est important d'être efficace.

Le centre de tri de Lévis reçoit fréquemment des boyaux d'arrosage alors qu'ils devraient plutôt aller à l'écocentre. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Changements d'habitudes

S'il y a davantage de matière en ce moment en raison des ménages du printemps, reste que les centres de tri ont traité 3 % moins de matériel au cours de la pandémie. Le télétravail et la fermeture des restaurants expliquent notamment ce phénomène, selon Jean-Sébastien Daigle.

Les écocentres de la Ville de Québec connaissent quant à eux un fort achalandage depuis 2020. Mireille Plamondon, porte-parole de la Ville, souligne que c’est notamment en raison de l’instauration de la gratuité et l’abolition des limites par citoyen, en 2019. La pandémie est venue exacerber cette hausse , écrit-elle.

Bon an, mal an, les écocentres de la Ville de Québec permettent de valoriser environ 80 % des matières reçues. Une citation de :Mireille Plamondon, porte-parole de la Ville de Québec

Le confinement ayant poussé bon nombre de citoyens à rénover leur maison et à faire du ménage, les écocentres regorgent de matières. Nous avons reçu 8,2 % plus de visiteurs en 2020 qu’en 2019 et avons dépassé pour la première fois de notre histoire le cap des 300 000 visiteurs , rapporte Mireille Plamondon

À part la réception des déchets dangereux comme les batteries, les écocentres servent à revaloriser les matières.

Par exemple, la terre reçue est retravaillée pour servir lors de différents travaux municipaux, les matériaux de construction sont envoyés dans un centre de tri spécialisé où ils sont recyclés et le métal est refondu.

Les petits électroménagers et les tondeuses doivent être apportés dans un écocentre. Photo : Radio-Canada

Centre de tri ou écocentre?

Règle générale, les matières qui proviennent du cabanon vont prendre le chemin de l'écocentre tandis que les emballages et contenants issus de la cuisine sont destinés au bac bleu, indique Jean-Sébastien Daigle.

Une matière peut être faite de matières recyclables, mais ne pas aller dans le bac bleu , souligne le PDG de la Société Via. Lorsqu'un produit est fait de plusieurs matières et qu'elles ne se séparent pas, comme un banc pour bébé, il doit prendre le chemin de l'écocentre. Le fait qu'elle soit multimatière la rend non recyclable.

Dans le doute, plusieurs indications se retrouvent également sur le portail web de Recyc-Québec.