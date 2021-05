La ministre de l’Éducation albertaine n’a plus la confiance de ses enseignants

L’Association des enseignants de l’Alberta (ATA) ne fait plus confiance à la ministre de l’Éducation Adriana Lagrange, selon un vote organisé dimanche au cours de l’assemblée annuelle de l’organisme.

Sur les 405 délégués qui ont pris part au vote, 400 ont dit ne plus avoir confiance en Mme Lagrange. Seuls 5 ont dit l’inverse.

Le vote de confiance a été organisé dimanche, après le dépôt d’une résolution d’urgence samedi par les représentants de 20 sections locales de l'association, précise l’ ATAAssociation des enseignants de l’Alberta dans un communiqué de presse.

Il y a au total 55 sections locales au sein de l’organisme qui œuvre comme un syndicat et compte 46 000 membres.

Les raisons ayant mené à l'organisation de ce vote sont nombreuses.

Durant les prises de parole entourant la résolution, a tout d'abord été évoqué le conflit opposant l’ ATAAssociation des enseignants de l’Alberta et le gouvernement au sujet du Régime de retraite des enseignants de l’Alberta.

En début d'année, le syndicat a décidé de déposer une poursuite contre le gouvernement provincial pour tenter de faire invalider un arrêté ministériel qui donne à la province un droit de veto sur tout changement à leur régime de retraite.

Plusieurs enseignants qui se sont exprimés ont également critiqué la gestion de la pandémie de COVID-19 dans les salles de classe, le manque de financement et l’absence de collaboration et d'écoute de la part du gouvernement albertain et de la ministre de l'Éducation, Adriana Lagrange.

Enfin, dernier point de discorde, le nouveau programme scolaire élaboré par le gouvernement albertain pour les élèves de la maternelle à la 6e année, critiqué de toutes parts depuis la présentation de son ébauche.