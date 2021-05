La hausse des cas de COVID-19 reste forte dans la région de Porcupine

Le bureau de santé a rapporté 40 nouvelles infections samedi, dont 26 à Timmins et 7 dans la région de la baie James et la baie d'Hudson.

La circonscription sanitaire, qui connaît une flambée des cas de coronavirus ces jours-ci, avait enregistré un sommet de 50 nouvelles infections jeudi, qui a été égalé vendredi.

Le taux hebdomadaire de cas pour 100 000 personnes dans la région de Porcupine se situe à 196,5 pour la semaine du 13 au 19 mai : il s’agit du deuxième taux le plus élevé dans la province, après la région de Peel.

Ailleurs dans le Nord de l’Ontario, la hausse des cas de COVID-19 reste plutôt faible. Le bureau de santé d’Algoma a par exemple signalé 1 nouveau cas sur son territoire samedi et le bureau de santé publique de Sudbury et districts, 3 nouvelles infections.

Le bureau de santé du district de Thunder Bay a recensé 4 nouveaux cas samedi, pour un total maintenant de 25 cas actifs.

Vaccination : les jeunes ciblés

Santé publique Sudbury et districts prévoit des séances de vaccination spéciales à partir du 7 juin pour les jeunes et les familles - une initiative menée en collaboration avec les conseils scolaires, les Premières Nations et des partenaires autochtones en zone urbaine de la région.

Dans un communiqué, le bureau de santé souligne que des doses seront réservées pour ces groupes de population pour une période de trois semaines à compter du 7 juin.

Les jeunes de 12 ans et plus sont maintenant admissibles à la vaccination partout dans la province, et peuvent notamment s’inscrire grâce au système de réservation provincial.