Le groupe de rock italien Måneskin remporte l'Eurovision dans la tourmente

Le concours Eurovision de la chanson était de retour cette année, après l'annulation de l'événement en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

Il s'est déroulé dans un aréna de Rotterdam aux Pays-Bas, devant un public restreint et sous des règles très strictes liées aux mesures sanitaires. Les 3500 spectateurs et spectatrices ont dû obtenir un résultat négatif au test de la COVID-19 pour voir les finalistes sur scène.

La victoire du groupe Måneskin procure un troisième titre à l'Italie à ce concours de musique très populaire. Le pays y avait remporté les honneurs en 1964 grâce à la chanson Non ho l'età (per amarti), de Gigliola Cinquetti, puis en 1990, avec la victoire du chanteur et compositeur italien Toto Cutugno et de sa chanson Insieme: 1992.

Le quatuor italien doit sa victoire aux votes du public, devançant ainsi la représentante de la France et celui de la Suisse, qui ont terminé respectivement en deuxième et en troisième place.

Måneskin signifie clair de lune en danois, soit la langue maternelle de la seule femme du groupe, Victoria De Angelis.

Pour sa part, le chanteur britannique James Newman n'a pas réussi à accumuler un seul point avec sa chanson Embers, terminant dernier, soit le même résultat qu'il y a deux ans pour le Royaume-Uni.

Måneskin répond aux rumeurs de consommation de cocaïne

La victoire de Måneskin a été assombrie par des rumeurs selon lesquelles son chanteur aurait consommé de la cocaïne en pleine prestation. L’équipe d'organisation de l’Eurovision 2021 a d’ailleurs annoncé dimanche que le musicien se soumettrait à un dépistage de drogue.

Le groupe a fermement rejeté les allégations portant sur un usage de drogue, et le chanteur en question va volontairement se soumettre à un dépistage à son retour chez lui , a déclaré l'Union européenne de radiodiffusion (EBU) dans un communiqué. [Le groupe l'a] demandé [lui-même] la nuit dernière, mais cela n'a pu être organisé dans l'immédiat par l'EBU.

Damiano David subira un test dès son retour en Italie après la polémique provoquée par une vidéo virale dans laquelle on peut le voir s'abaisser et toucher la table avec son nez en pleine compétition, samedi, à Rotterdam, des images qui ont été vues en direct partout dans le monde.

Le chanteur a été interrogé à propos de cet incident à l'occasion de la conférence de presse du groupe vainqueur et a expliqué qu'il s'était penché parce que le guitariste Thomas Raggi venait de briser un verre.

Je ne me drogue pas. S'il vous plaît, les gars. Ne dites pas cela, vraiment. Pas de cocaïne. S'il vous plaît, ne dites pas cela , a répondu Damiano David.

Le groupe a ensuite affirmé sur son compte Instagram : Nous sommes prêts à subir des tests, car nous n'avons rien à cacher. Nous sommes vraiment choqués que certains disent que Damiano prend de la drogue. Nous sommes vraiment CONTRE la drogue et nous n'avons jamais pris de cocaïne , ont-ils assuré.