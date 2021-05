COVID-19 : 477 nouveaux cas et 3 décès de plus au Québec

La plus récente vague de contaminations à la COVID-19 semble s'épuiser au Québec, où la santé publique a recensé 477 nouveaux cas trois de plus décès des suites de la maladie.

Parmi ces nouveaux décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures, tandis que deux autres ont été rapportés entre le 16 et le 21 mai. Depuis le tout début de la pandémie, 11 084 personnes sont mortes au Québec après avoir contracté le coronavirus.

Les hôpitaux du Québec comptent pour l'heure 421 patients de la COVID-19, soit trois de moins que samedi. De ce nombre, 103 personnes sont présentement traitées aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

Sur l'ensemble du territoire, on compte 6022 cas actifs, une diminution de près de 300 par rapport à samedi. Bien que Montréal compte le plus grand nombre de cas (2192), ce n'est pas dans cette région qu'on retrouve le plus haut taux de contamination.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au Bas-Saint-Laurent, les autorités de santé publique recensent 233 cas actifs, soit 118,4 cas pour 100 000 habitants. En comparaison, le taux enregistré à Montréal se chiffre à 105,5 cas pour 100 000 habitants.

Du côté de Chaudière-Appalaches, 448 cas actifs sont dénombrés (103,7 pour 100 000).

Le nombre d'éclosions actives est à la baisse; on en recense un total de 824, dont 410 dans les milieux de travail et 216 dans le réseau scolaire.

La situation est encourageante , a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Rappelant que des assouplissements entrent en vigueur au cours de la semaine, dont la fin du couvre-feu et la réouverture des terrasses des restaurants vendredi, M. Dubé a appelé les Québécois à poursuivre leurs efforts pour respecter les mesures sanitaires.

Où en est la campagne de vaccination?

Au cours des dernières 24 heures, 83 871 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées, auxquelles s'ajoutent 1818 doses inoculées avant le 22 mai, mais qui n'avaient pas encore été comprises dans le total.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 4 929 054 doses ont été administrées dans la province.

Jusqu'à présent, 53,7 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Le gouvernement a pour objectif d'atteindre le plus rapidement possible une couverte vaccinale de 75 %.

Ceux qui ont reçu une deuxième et dernière dose de vaccin contre la COVID-19 comptent pour 3,8 % de la population.

Par ailleurs, 75 % des 50 à 59 ans ont désormais reçu au moins une dose, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

En ce qui concerne les commandes de vaccins, 1300 doses de Moderna ont été acheminées aux différentes régions de la province, samedi.