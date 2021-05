Des ventes-débarras, oui, mais pas n’importe comment

Des Saskatchewanais profitent de ce week-end prolongé pour vendre tout ce dont ils ne se servent plus et qui s’entassent dans leur garage. Ils en ont le droit, à condition de respecter plusieurs règles dictées par le gouvernement.

Première d’entre elles : disposer les objets à l’extérieur de son habitation. Les ventes-débarras à l’intérieur, y compris dans un garage ouvert, ne sont pas permises.

Tous les articles doivent avoir été lavés et désinfectés avant d’être mis en vente.

Du gel et de la distance

Les organisateurs ont l'obligation de mettre à disposition des acheteurs du gel désinfectant, qui leur est, à eux-mêmes, conseillé d’utiliser plusieurs fois pendant la vente. Tout le monde - vendeurs et clients - peut porter des gants jetables. Il faut alors les changer après chaque interaction.

Les clients doivent s’approcher au compte-goutte. Pendant qu'une personne regarde et achète éventuellement, les autres attendent leur tour en respectant la distanciation sociale.

Les paiements en espèces sont à éviter autant que faire se peut. Quand ce n'est pas possible, il faut se laver les mains après avoir manipulé de l’argent.

Enfin, règle de base et non des moindres, celles et ceux qui ne se sentent pas bien doivent renoncer à organiser leur vente-débarras ou à se rendre à une vente-débarras.