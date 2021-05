Journée nationale des patriotes : ce qui est ouvert et fermé au Québec

Levée des mesures spéciales pour lutter contre la COVID-19

Des mesures spéciales d'urgence qui avaient été mises en place pour renforcer les mécanismes de lutte contre la pandémie prendront également fin, lundi, dans certaines régions de la province.

La MRC du Granit, en Estrie; les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, en Chaudière-Appalaches; et les MRC de Kamouraska, du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, basculeront ainsi en zone rouge dès lundi.