COVID-19 en Ontario : 1691 nouveaux cas et 8 millions de doses de vaccins administrées

La tendance des derniers jours se maintient en Ontario : la santé publique recense 1691 nouveaux cas de COVID-19 dimanche. Par ailleurs, la province a maintenant administré plus de 8 millions de doses de vaccin.

Santé publique Ontario rapporte également 15 décès de plus, et 2458 nouvelles guérisons. On compte désormais 20 672 cas actifs dans la province, soit 782 de moins que la veille.

Les hospitalisations se situent maintenant juste au-dessus de la barre des 1000, avec un total de 1041 patients hospitalisés pour la COVID-19 dans la province (-166), dont 693 aux soins intensifs (-13).

Vaccination : un million de doses en une semaine

La province a administré 140 330 doses de vaccin contre la COVID-19 en 24 heures. La veille, elle avait atteint un record de plus de 190 000 doses en une journée.

Au total, 8 065 607 doses ont été injectées depuis le début de la campagne d’immunisation, dont 1 million dans les sept derniers jours seulement selon la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Par ailleurs, les jeunes de 12 ans et plus sont maintenant admissibles à la vaccination partout dans la province. Ils peuvent prendre rendez-vous depuis 8 h, dimanche.

Le vaccin de Pfizer est pour l'instant le seul autorisé par Santé Canada pour les adolescents.

À Toronto, la Ville continue d’encourager la population à profiter du long week-end pour se faire vacciner.

Le défi, c’est de poursuivre sur notre élan , a déclaré le maire John Tory dimanche matin alors qu’il visitait un centre de vaccination mobile.