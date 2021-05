COVID-19 : retrait de 12 cas au bilan de la Gaspésie

Le bilan quotidien des cas de COVID-19 pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine est nettement plus encourageant pour dimanche. En effet, la santé publique n’y recense que trois cas, tous situés dans Avignon.

Par ailleurs, la santé publique de la Gaspésie et des Îles a fait savoir que 12 cas de COVID-19 qui avaient été répertoriés aux Îles-de-la-Madeleine entre le 12 mars et le 24 avril puis déclarés faux positifs, ont été retranchés au bilan total des cas. On les attribue à une erreur de laboratoire.

Le nouveau total des cas recensés depuis le début de la pandémie est donc de 1999 cas.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 468 cas (+3)

Bonaventure : 417 cas

Rocher-Percé : 482 cas

La Côte-de-Gaspé : 497 cas

La Haute-Gaspésie : 96 cas

Îles-de-la-Madeleine : 39 cas (-12)

La santé publique rapporte deux nouvelles guérisons, soit 1 887 au total. Le nombre de cas actifs, par contre, ne faiblit pas. Il y a même un cas actif de plus que samedi pour un total de 66 cas.

Aucune nouvelle hospitalisation n’est rapportée dans la région alors qu'une personne est toujours soignée dans un établissement.

En ce qui concerne la vaccination, 1175 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au cours des 24 dernières heures en Gaspésie, pour un total de 70 850 depuis le début de la campagne.

Également, 22 nouveaux cas de COVID-19 et un décès ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent, mais aucun nouveau cas en Matanie et dans la Matapédia.

Par ailleurs, la plus récente vague de contaminations à la COVID-19 semble s'épuiser au Québec, où la santé publique a recensé 477 nouveaux cas trois de plus décès des suites de la maladie.