Des Victoriavilloises en situation de handicap dénoncent une réduction de services

Des Victoriavilloises qui vivent avec une incapacité physique lancent un cri du cœur. Elles affirment devoir composer avec une réduction des services offerts par l’État et ses partenaires, et ce, malgré l’amélioration de la situation pandémique.

Cela n'a comme pas de bon sens. Voyons donc, on est abandonné. On n’a pas le droit à rien , s’insurge la citoyenne Gisèle Dallaire en entrevue à Radio-Canada.

Gisèle Dallaire et Marie-Claude Janelle vivent toutes deux dans une résidence dédiée aux citoyens qui vivent avec un handicap. Elles affirment que depuis des mois, elles peinent à avoir accès à plusieurs services.

C’est comme si on nous dit de nous reculer de la société qu’on ne peut rien pour nous, mais on est des êtres humains. Une citation de :Gisèle Dallaire, citoyenne

Mme Dallaire qui se déplace en fauteuil roulant a notamment perdu son service d’entretien à domicile financé par l’État il y a neuf mois. Je me débrouille comme je peux, explique-t-elle. Mes petits enfants sont venus m’aider à faire la vaisselle, passer la balayeuse. Mais ils ont 11 ans et 9 ans.

Elle attend aussi depuis des mois les soins d’un physiothérapeute pour une chute qui remonte à l’année dernière.

Je vous dis bien franchement, ça vient dur, témoigne-t-elle. J’ai de la misère à vivre, à avancer, mais je savais que je devais faire l’entrevue aujourd’hui pour que le gouvernement voie qu’il y a des choses qui sont bloquées. Prendra la parole pour celles et ceux qui souffrent en silence

Gisèle Dallaire a l’impression que les décideurs ne sont pas sensibles à leur situation et c’est pour cette raison qu’elle juge nécessaire de prendre la parole publiquement. J’ai fait affaire avec une intervenante sociale puis ce qu’elle m’a répondu, c’est qu’elle fermait mon dossier parce que je ne suis pas la seule à vivre cela , déplore-t-elle.

Les services qu’on reçoit du CIUSSS à Victo on est chanceux, on est bien entouré, mais encore là, il faut y avoir accès. Une citation de :Marie-Claude Janelle

Elles prennent la parole aujourd'hui aussi pour les autres citoyens en situation de handicap qui n'ont plus la force de se battre et qu’elles côtoient tous les jours. Quand les gens demandent de l’aide, c’est parce que ça fait longtemps qu’ils souffrent et qu’ils ont mal. C’est parce qu’ils sont au bout du rouleau , souligne Marie-Claude Janelle.

Elles rappellent que les personnes en situation de handicap contribuent aussi à la société, notamment en offrant des heures de bénévolat aux organismes communautaires.

Pas un cas unique

Selon le directeur du Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec, Patrick Paulin, la situation décrite est loin d'être un cas unique depuis le début de la pandémie. Il y a eu une modification des services qui s'est traduite pour certains par une perte pure et simple des services et pour d'autres par une diminution significative des services , constate-t-il.

En règle générale, la population des personnes handicapées a été un petit peu oubliée dans beaucoup de domaines (durant la pandémie) Une citation de :Patrick Paulin, directeur général du Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec

L’accès aux services a aussi été réduit en raison de la difficulté de certaines personnes à utiliser les outils numériques. On sait qu’on a énormément de personnes handicapées qui ont une faible littératie numérique, qui n’ont pas les compétences pour accéder sur les téléphones intelligents, les tablettes, souligne M. Paulin. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont dans des contextes de vulnérabilités financières.

Un sondage révélateur en Estrie

Dans la région voisine, l’Estrie, l'organisme Action handicap Estrie a récemment diffusé les résultats d’un vaste sondage sur les services offerts aux personnes en situation de handicap dans la région. On a remarqué qu’il y a 50 % des gens qui sont insatisfaits des services qu’ils reçoivent, donc c’est beaucoup , souligne la directrice de l’organisme Karine Guillemette.

Les citoyens ont été consultés avant la pandémie sur les services offerts par l’État et les organismes communautaires. On dénote un grand manque de services et d’accès aux services, alors si on reprend (retour à la normale des services) l’après-pandémie, on retourne à la case départ , souligne Mme Guillemette. Gisèle Dallaire et Marie-Claude Janelle estiment que l’accès aux services se détériore depuis plusieurs années, mais que la situation a atteint son paroxysme avec la pandémie.

Elles espèrent que leur cri du cœur sera entendu. Je ne pensais jamais être obligé de vous parler cet avant-midi pour vous dire qu’on nous a oubliés , déplore Marie-Claude Janelle. Réponse des CIUSSS

Le CIUSSS de la Mauricie Centre-du-Québec nous a mentionné par courriel qu'il n'y a eu aucun délestage de services de soutien à domicile et ne pouvoir commenter une situation particulière.

« Nous avons à cœur d'offrir les meilleurs services possibles aux personnes vivant en situation de handicap en Estrie et nous souhaitons poursuivre avec nos partenaires le travail déjà amorcé en ce sens », explique Geneviève Lemay, conseillère en communication au CIUSSS de l’Estrie-CHUS