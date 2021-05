La Capitale-Nationale à 14 000 rendez-vous d'une couverture vaccinale de 75 %

Dès 6 h, les vaccinateurs seront à pied d’oeuvre au pavillon Alphonse-Desjardins, prêts à recevoir les futurs vaccinés jusqu’à épuisement des 1000 doses disponibles.

Cet effort cible particulièrement les jeunes de 18 à 34 ans, un groupe d’âge qui a répondu massivement à l’appel lorsque la vaccination leur est devenue accessible, mais qui semble aujourd’hui moins empressé de prendre rendez-vous.

Patricia McKinnon est coordonnatrice régionale de la sécurité civile au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Ce sont des jeunes qui étaient souvent au cégep ou à l'université, donc en fin de session, et un peu plus la tête aux études et un peu moins la tête à la vaccination , souligne Patricia McKinnon, la responsable de la campagne vaccinale dans la Capitale-Nationale.

Chez les adultes de moins de 35 ans, il ne manque que 14 000 prises de rendez-vous pour que la couverture de 75 % soit en voie d'être atteinte dans cette catégorie d’âge. Nous sommes très près du but! souligne le CIUSSS.

Une adhésion exceptionnelle

En date du dimanche 23 mai, presque 57 % de la population de la Capitale-Nationale a déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

En ajoutant les rendez-vous déjà réservés, la couverture vaccinale en voie d’être atteinte s’élève à 68 % dans la région. L'adhésion est exceptionnelle , se réjouit le CIUSSS dans un communiqué.

Dimanche, la couverture atteignait, voire même dépassait, 75 % parmi la population de plus de 35 ans.

Par ailleurs, 59 % des usagers des résidences privées pour aînés (RPA) et des communautés religieuses ont reçu la 2ième dose , précise le CIUSSS.

La vaccination scolaire se dessine

La vaccination des adolescents commencera dès mardi dans la région. L'objectif est d'avoir vacciné l'ensemble des 42 000 jeunes de 12 à 17 ans d'ici le 23 juin.

À partir du 25 mai, les adolescents pourront prendre eux-mêmes rendez-vous pour se faire vacciner dans un centre désigné à cet effet. Une section sur la plateforme Clic Santé sera spécialement conçue pour leur groupe d'âge.

La baie de Beauport, prisée par les jeunes, recevra assurément la visite d'une clinique roulante au cours de l'été. Photo : Radio-Canada

À partir du 7 juin, la vaccination concertée avec les milieux scolaires se mettra en branle. L'école assurera le transport des jeunes vers les centres, pendant les heures de classe.

Un autobus baptisé vaccin-o-bus sillonnera enfin, à partir de juin, des lieux fréquentés par les jeunes adultes pour les rejoindre plus facilement.

La baie de Beauport, le parc Victoria et les plaines d'Abraham sont autant d'endroits qui risquent de voir passer la clinique roulante.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard