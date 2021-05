La Ville d’Amos distribue son compost pour la première fois

La distribution gratuite a débuté vendredi à l’écocentre municipal et s’inscrit dans les activités du grand ménage du printemps. Les Amossois sont donc invités jusqu’à lundi à se procurer du compost produit à partir des matières organiques qu'ils mettent au bac brun depuis 2019.

C’est le compost qu’on produit depuis deux ans, soit depuis l’ouverture de la plateforme de compostage de la MRC Abitibi en mai 2019. On a fait un premier tamisage l’an dernier. Avec tout ce qui est arrivé, avec la COVID, le temps a fait qu’on n’a pu avoir les analyses qu’à l’automne, donc ce n'était pas la période idéale pour distribuer le compost. On voulait vraiment le donner aux citoyens en période de printemps , explique Isabel Dufresne, coordonnatrice en environnement à la Ville d’Amos.

La distribution du compost se fait à la plateforme de bois sain de l'écocentre de la Ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Utilisation limitée

Chaque citoyen a droit à deux chaudières de compost, puisque la Ville ignorait quel engouement allait générer cette première distribution. Son utilisation domestique est aussi un peu limitée, puisqu’on ne peut assurer qu’il est totalement exempt de petits objets tranchants ou coupants.

La qualité du compost est très belle. C’est dû au fait qu’on a de beaux intrants et qu’on a eu un beau stade de maturation, mais la MRC ne peut certifier le compost. C’est pour ça qu’il y a des avis qui circulent comme quoi on ne peut pas utiliser le compost dans le jardinage de potager. Mais il ne présente aucun problème pour les fleurs. Il a été tamisé deux fois pour qu’il soit assez fin. Ça fait une terre plus riche que la terre noire , fait valoir Isabel Dufresne.

La distribution n'a pas attiré les foules samedi matin. Mais les citoyens présents à ce rendez-vous étaient très heureux de profiter enfin du fruit de leur travail.

Comme à la maison on a contribué au compost, on se posait justement la question quand est-ce qu’on va pouvoir venir le chercher. C’est maintenant disponible aujourd’hui et on est très heureux. On va en profiter grandement , assure le citoyen André Brousseau.

D’autres activités

Pour une deuxième année consécutive, le grand ménage du printemps a lieu à l’écocentre.

En plus de faciliter la distanciation physique imposée en temps de pandémie, cela permet de réduire la manutention des matières récupérées et de faire découvrir l’endroit situé à seulement 6 kilomètres de la ville.

Un conteneur sera aussi installé à la halte routière de Saint-Maurice-de-Dalquier.

Deux citoyens profitent du Grand ménage du printemps de la Ville d'Amos pour disposer de bardeaux d'asphalte à l'écocentre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les citoyens de ce secteur pourront y déposer bois, déchets et bardeaux d’asphalte les 5 et 6 juin.

La collecte des encombrants aura lieu du 31 mai au 4 juin.

Les berges et les parcs

Enfin, les citoyens seront aussi invités à participer au nettoyage des berges de l’Harricana et de certains parcs municipaux le samedi 5 juin. L’activité est de retour après un sursis d’un an.

Isabel Dufresne, coordonnatrice en environnement à la Ville d'Amos, à la plateforme de compostage. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon