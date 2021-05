Campbellton et Avignon souhaitent la réouverture de la bulle régionale

Des voix s’élèvent encore une fois pour que l’on rétablisse la bulle régionale entre le Restigouche au Nouveau-Brunswick et la région d’Avignon, au Québec. Un désir qui arrive alors qu'une éclosion frappe des communautés québécoises situées près de la frontière.

Depuis le 24 mars 2020, des agents du Nouveau-Brunswick contrôlent les déplacements à la frontière que la province partage avec le Québec, notamment entre Campbellton et Pointe-à-la-Croix.

Les conséquences de ne pouvoir traverser librement le pont interprovincial touchent énormément de gens des deux côtés de la rivière Restigouche.

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, souhaite que le Nouveau-Brunswick établisse un plan de déconfinement pour la frontière.

Parce qu'il est commerçant à Pointe-à-la-Croix au Québec, le maire Pascal Bujold peut uniquement venir pour les affaires dans la province voisine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C'est les liens familiaux qui ont été coupés depuis un an , explique-t-il. Je n'ai pas vu ma mère depuis Noël.

Sa demande a eu des échos vendredi à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Les liens familiaux, commerciaux, touristiques entre ces régions et les régions du Restigouche et du Madawaska sont essentiels au bien-être social et économique , a déclaré le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles Lepage, soulignant l’arrivée de l’été.

Une longue attente

La communauté d'affaires de la ville néo-brunswickoise aimerait bien obtenir une oreille attentive des dirigeants provinciaux.

Ce n'est pas juste économiquement. C'est moralement, c'est émotionnellement, pour les familles, ça touche tout le monde. Une citation de :Luc Couturier, président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton

Luc Couturier, président de la Chambre de commerce de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, Luc Couturier, est las d’entendre le sujet tous les jours mais de ne jamais voir de changements. Toutes les interventions qui ont été faites, disons que ça n'a pas porté fruit , dit-il.

Éclosion en sol québécois

Comble de malheur, l'appel pour le retour d'une bulle régionale arrive alors qu'une éclosion touche des communautés québécoises situées à une vingtaine de minutes de Campbellton.

Depuis lundi dernier, 37 cas ont été recensés dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon, dont plusieurs dans des écoles à Matapédia et à St-François-d'Assise.

Plusieurs cas sont recensés parmi le personnel et les élèves de l'école du Plateau de Saint-François-d'Assise. Photo : Radio-Canada

C'est certain que c'est problématique pour l'instant , dit Pascal Bujold On comprend aussi que ce n'est pas demain la veille qu'on va ouvrir la frontière avec le Québec .

Mais même s'il y a des cas l'autre bord, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire un plan puis commencer à travailler sur l'ouverture , ajoute pour sa part Luc Couturier.

Et un tel plan, beaucoup de gens dans la région l'attendent avec impatience.

D’après le reportage de Serge Bouchard