Écartés de la campagne de vaccination au profit d'une entreprise privée

Venus prêter main-forte au cours de la pandémie, des employés des centres de vaccination de Laval, recrutés grâce à la plateforme Je contribue!, ont su à quelques jours d'avis que le CISSS de Laval n'avait plus besoin de leurs services. Des employés d'une entreprise privée, le Groupe CH, ont pris la relève.

Dans la missive envoyée à l'interne aux employés, datée du 17 mai, la direction des ressources humaines du CISSS de Laval leur annonce « avec regret » la fin de leur affectation dans nos centres de vaccination de masse (CVM) à compter du 22 mai prochain .

Les employés visés par cette nouvelle directive avaient été embauchés après s'être portés volontaires par le biais du site de recrutement du gouvernement du Québec Je contribue! mis en place pour renforcer les effectifs de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Ils occupaient des postes d'agents administratifs ou de préposés à l'accueil dans les cliniques de vaccination de masse du territoire du CISSS de Laval.

Mais depuis dimanche, ces employés ont été remplacés par ceux de l'entreprise Signature CH inc., qui appartient à Geoff Molson, PDG du Groupe CH et propriétaire du Club de hockey Canadien de Montréal.

C'est désormais cette entreprise qui est responsable du volet accueil et administration dans les quatre sites de vaccination situés à Laval, où elle emploie 250 personnes.

Ça a vraiment été fait du jour au lendemain , a confié à Radio-Canada un employé dont l'affectation a pris fin quelques mois à peine après son embauche, en mars.

C'est sûr, c'est une déception , a poursuivi cet employé qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, de crainte de ne pas pouvoir obtenir une réaffectation au sein du CISSS de Laval.

La direction des ressources humaines a en effet proposé aux employés visés par ce changement de gestion des « alternatives potentielles » : ils peuvent essayer d'être embauchés de façon régulière par le CISSS de Laval, ou bien tenter leur chance du côté du Groupe CH, dans la mesure où [l'entreprise] aura des besoins à combler .

Les employés peuvent en outre maintenir leur candidature sur le site Je contribue! et ainsi espérer être embauchés de nouveau par le CISSS de Laval.

Julie Lamarche, directrice des ressources humaines au CISSS de Laval, souligne que les embauches temporaires varient selon les besoins que l'organisation peut avoir .

On en avait des besoins, à ce moment-là, dans nos centres de vaccination, chose qu'on n'a plus actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on va les guider vers d'autres besoins. Une citation de :Julie Lamarche, directrice des ressources humaines au CISSS de Laval

Le vice-président du Groupe CH, Patrick Bigras, a affirmé ne faire aucun profit en assurant ce contrat. En permettant à ses employés de travailler au sein du réseau de la santé publique de Laval, on soutient à la fois nos employés, et par le fait même, on donne un coup de main , a-t-il déclaré.

Ses employés, qui sont spécialisés dans le service à la clientèle, sont sans travail depuis le début de la pandémie, a-t-il ajouté.

Avec des informations de Jacaudrey Charbonneau