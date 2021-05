Plus d’accès à la vaccination à Ottawa et en Outaouais

La Ville d’Ottawa a annoncé, par voie de communiqué, samedi après-midi, ces nouvelles plages et a confirmé par le fait même que les personnes âgées de 12 à 17 ans deviendront admissibles.

Le vaccin Pfizer est actuellement le seul vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada pour les personnes de 12 ans et plus , a-t-on rappelé.

Le ministère de la Santé de l’Ontario avait déjà annoncé, vendredi, que la vaccination s’ouvrirait à ces adolescents.

Mardi dernier, le nombre de doses de vaccins en stock à Ottawa n’ont pas suffi à la demande, quand le tour de s’enregistrer est venu pour tous les Ontariens de 18 ans et plus. Après à peine quelques heures, toutes les plages horaires s’étaient envolées.

En point de presse, mercredi dernier, Santé publique Ottawa (SPO) a assuré que tous ceux qui souhaitent recevoir le vaccin pourront l'avoir. On avait indiqué estimer que des allocations de vaccins devant arriver le 31 mai devraient alors permettre d’ouvrir des plages horaires.

Du côté de l’Outaouais, la vaccination pour les personnes de 12 à 17 ans doit s’ouvrir mardi. À compter du 7 juin, elle sera aussi organisée en milieu scolaire, mais pour le moment, les détails de l’opération n’ont pas été communiqués.

En attendant, trois jours de vaccination sans rendez-vous au Palais des Congrès de Gatineau ont permis d’administrer au moins 600 doses.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, jeudi et vendredi, près de 250 doses ont été administrées et samedi, à 13 h 30, le bilan faisait état de 110 injections.

Pour inciter la vaccination auprès de la population des jeunes , la santé publique a annoncé vendredi que la vaccination sans rendez-vous se poursuivra cette semaine.

En plus du Palais des Congrès de Gatineau, le sans rendez-vous sera désormais disponible au Centre communautaire de Buckingham.