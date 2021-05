Samedi soir, ils n'ont pas failli à la tâche.

En fait, les représentants de la Ville Reine ne se sont pas contentés de gagner. Ils ont servi une correction au Canadien.

Celle-là est pour lui, évidemment. C'est l'un de nous. C'est notre capitaine. Quand un gros morceau de votre équipe tombe au combat comme ça, tout le monde doit répondre à l'appel et je pense qu'on a tous fait du bon travail , a indiqué Auston Matthews à l'antenne de Sportsnet après le match.

Chacun des quatre trios a vraiment travaillé , a-t-il ajouté lors de son point de presse d'après-match, et il n'a pas tort. La feuille de pointage donne la juste mesure de cette contribution. Un membre de chaque unité offensive des Leafs a trouvé le fond du filet.

Jason Spezza a été le premier à se démarquer. Le vétéran a battu le gardien Carey Price d'un bon tir de l'enclave quelques minutes après que Jesperi Kotkaniemi eut lancé le bal pour le Canadien.

La seule façon pour nous de revoir John [Tavares] est de gagner des matchs de hockey alors on veut faire de notre mieux pour lui. On va essayer de gagner le plus de parties possible pour le ravoir dans la formation , a indiqué l'athlète de 37 ans, qui rend de fiers services malgré son temps de jeu limité.

À lire aussi : Au moins deux semaines d'absence pour John Tavares

Jason Spezza a inscrit, samedi, son premier but en séries depuis le 3 mai 2019. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les Maple Leafs ont réellement pris leur envol au deuxième vingt. Matthews a lancé l'équipe avec son premier but des séries. L'Américain a poussé un retour de lancer de Justin Holl derrière Price.

Au final, l'Américain, gagnant du trophée Maurice-Richard remis au meilleur buteur de la dernière saison dans la LNHLigue nationale de hockey , a connu son meilleur match de séries depuis la remontée qu'il avait lui-même couronnée l'été dernier contre les Blue Jackets de Columbus. Il a conclu la rencontre avec un but, deux aides, quatre tirs au but et autant de mises en échec, en plus de trois revirements qu'il a provoqués. Une performance sans faille.

Toronto n'a pas relâché la pression après le but de Matthews, aidé entre autres par quatre pénalités consécutives appelées contre le Canadien. Rasmus Sandin a profité de l'un de ces avantages numériques pour inscrire le premier but de sa carrière en séries.

Au son de la sirène, les hommes de Sheldon Keefe comptaient 20 lancers en deuxième période seulement. Montréal n'en a décoché que six lors de ces mêmes 20 minutes.

Avec un peu plus de 11 minutes à faire au match, le CH s'est à nouveau trouvé pénalisé. William Nylander est celui qui a fait payer le Canadien à l'avantage d'un homme. Questionné par rapport au travail des arbitres, l'entraîneur-chef du Tricolore, Dominique Ducharme, n'entendait pas à rire après le match.

Alex Kerfoot est celui qui a complété la marque dans un filet désert. Il a ainsi confirmé la première victoire des Maple Leafs aux dépens du Canadien en séries depuis 1967. Toronto avait perdu ses neuf derniers duels d'après-saison contre le Tricolore.

Malgré la perte de leur capitaine, il semble donc que les représentants de la Ville Reine soient en confiance. Les doutes et les remises en question pourraient avoir migré dans le vestiaire adverse. Le Canadien devra notamment trouver des solutions pour marquer à égalité numérique.

Les Maple Leafs et le Tricolore s'affronteront à Montréal lundi et mardi. Le cinquième match de la série aura lieu jeudi à Toronto.