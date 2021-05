Les golfeurs de l’est ontarien débordent de bonne humeur à l'aube d'un déconfinement

De nombreux résidents de l’est ontarien croisés par ICI Ottawa-Gatineau s’en réjouissent.

Ça fait du bien de sortir de la maison, de prendre du grand air et d’être dans la nature , s’est exclamé Richard Brazeau, qui disputait une partie au club de golf La Cité, à Hawkesbury.

Celui qui habite cette ville de l’Est de l’Ontario a raconté avoir été peiné quand il a dû cesser de s’adonner à cette activité sportive qui le passionne, avec la fermeture des terrains décrétée à la mi-avril.

Honnêtement, c' est quelque chose que j’attendais depuis longtemps , a renchéri Zachary Bougie, un résident de L’Orignal qui était heureux de revoir quelques amis, même si à distance.

Il a souligné que respecter les règles de distanciation permet de donner un bon exemple et d’avancer, éventuellement, au chapitre du plan de déconfinement annoncé jeudi par le gouvernement de Doug Ford.

L’esprit bon enfant qui régnait samedi habitait aussi les employés du club de golf La Cité. Michel Coulombe, qui y est patrouilleur depuis trois ans, débordait d’enthousiasme.

Ça fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point! a lancé celui qui trouvait le temps long à rester à la maison. Il s’est réjoui de recroiser des gens qu’il a appris à connaître au fil du temps.

Ça fait chaud au cœur. C’est un bon remède. [...] La nature, c’est ce qu’il y a de mieux a-t-il ajouté.

Pas de clients québécois pour l'instant

Le seul élément qui assombrissait quelque peu le tableau, samedi, était l’absence de clients québécois. Les déplacements non essentiels entre le Québec et l’Ontario sont toujours interdits.

La gérante de l’établissement de Hawkesbury, Louise Lavictoire, a indiqué que les résidents du Québec représentent, en temps normal, la moitié de sa clientèle.

Pour une première journée, c’est une belle journée , a-t-elle tout de même affirmé, visiblement ragaillardie par la bonne humeur ambiante.

Pendant la fermeture, elle et d’autres employés continuaient à entretenir le terrain sans n’y accueillir aucun client. L’idée de recouvrer tous les revenus perdus semble lui paraître ambitieuse, mais elle reste optimiste malgré tout.

On ne va peut-être pas [tout] rattraper, mais ça devrait quand même être une bonne saison si on n’a pas de pluie. On a quand même perdu un mois, en plus des mariages [annulés] , a-t-elle dit.

Avec les informations de Nafi Alibert