Les Albertains sont nombreux à camper ce long week-end

Alors que les Albertains profitent des terrains de camping dans les parcs de la province ce long week-end, les autorités leur rappellent de respecter la faune, de ramasser leurs déchets et de suivre les restrictions sanitaires.

D’après Environnement et Parcs Alberta, quelque 161 000 réservations ont été faites à compter du 20 mai, soit deux fois plus qu’en 2019 à la même date.

Il fait un peu froid, mais les gens veulent sortir et l’on est très occupé , explique Debbie Mucha, gestionnaire de la région de Kananaskis.

Les autorités provinciales demandent aux campeurs de ne pas oublier leurs masques et désinfectants pour les mains. Les déchets doivent aussi être placés dans les poubelles et non pas le long des sentiers.

Il est conseillé au public de prévoir ses déplacements, car certaines destinations risquent d’être si populaires qu’il risque d’y avoir des embouteillages, notamment au parc national Banff.

La Gendarmerie royale du Canada effectuera des contrôles pour s'assurer que les automobilistes ne conduisent pas avec des facultés affaiblies.

D'après des informations de Hannah Kost et Dave Gilson