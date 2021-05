Un marché fermier d’Ottawa revoit ses heures d'ouverture en raison de manifestants

La présence de manifestants dans le marché By d’Ottawa, qui expriment leur opposition aux mesures sanitaires depuis plusieurs samedis consécutifs, a forcé un regroupement de producteurs locaux à mettre un terme à ses activités une heure plus tôt.

Plutôt que de s’étendre de 8 h à 13 h, le Marché fermier de la rue York servait ses derniers clients à 12 h, samedi.

Nous avons retranché l’heure qui est probablement la plus profitable pour les [marchands] afin qu’environ 1000 personnes puissent se rassembler et faire la fête , a lancé Zachary Dayler, directeur exécutif des Marchés d’Ottawa, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau

Une note explicative publiée sur le web pour mettre en contexte le changement d’horaire indique que le passage de quelque 600 manifestants, la semaine dernière, a perturbé les derniers moments du marché.

La copropriétaire de La Petite ferme verte, Lexie Parker, a souligné qu’une heure en moins peut faire une différence dans le contexte actuel où elle ne connaît qu’une journée de marché par semaine.

Si on a des bouquets de fleurs restants, j'ai seulement un marché. Si je ne les vends pas aujourd'hui, il faut que je trouve d'autres façons de les vendre. Sinon, c'est un peu un gaspillage , a-t-elle donné en exemple.

Elle a dit comprendre que les manifestants ont le droit d’exprimer leurs points de vue, mais s’est aussi montrée étonnée qu’ils se donnent rendez-vous au même endroit, chaque semaine, pour les mêmes raisons.

À un moment donné, il faut arrêter. On a entendu votre opinion et on a besoin de continuer à vivre nous aussi , a-t-elle ajouté.

Peut-être qu'ils ne le savent pas de leur côté, mais nous ça nous touche en tant que fermiers. Une citation de :Lexie Parker, copropriétaire de La Petite ferme verte

Un commerce de la rue York, le Oh So Good, semble sympathique aux revendications des manifestants. ICI Ottawa-Gatineau a pu constater, samedi, un attroupement de personnes devant le magasin de desserts au moment de la manifestation contre le confinement visant à contrer la propagation de la COVID-19.

Le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a déploré l’effet d’encouragement qu’aurait cette entreprise, même s’il a évité de la nommer en entrevue.

Les manifestants ont le droit de manifester, c'est leur droit. [...] Ce qui est frustrant dans ce contexte-ci, c'est qu'un membre des entreprises du marché By les encourage, ouvre la porte pour les encourager , a-t-il dit.

Quand on voit ça, la Zone d'amélioration commerciale est évidemment en discussion avec ce membre-là pour faire part de l'impact sur les autres membres qui, durant cette période-ci, peuvent demeurer ouverts et ont des impacts négatifs , a-t-il ajouté.

La propriétaire de Péché fumé, une petite entreprise qui participe au marché fermier du week-end, croit aussi que l’attitude de ce commerçant nuit aux marchands.

Je comprends sa position. Il y a de la frustration avec ce qui se passe en ce moment avec la COVID, mais il faudrait qu'il réalise qu'il affecte vraiment beaucoup d'autres commerçants, en ce moment. Je pense que n'est certainement pas la meilleure solution pour faire passer le message , a commenté Fabienne Côté.

Elle espère que le retranchement d’une heure, instaurée pour éviter le chevauchement entre manifestations et horaire de marché, sera une mesure temporaire.

Des manifestants ont, de leur côté, affirmé qu’ils ne souhaitaient pas la fermeture hâtive du marché agricole et que leurs rassemblements n'ont donné lieu à aucun accrochage.

Avec les informations de Rémi Authier