Frustration chez des propriétaires de résidences secondaires au Nouveau-Brunswick

C’est du déjà vu pour les propriétaires de chalets et de résidences secondaires au Nouveau-Brunswick qui résident à l’extérieur de la province. Ils ne savent pas quand ils pourront traverser la frontière pour profiter de leur propriété.

En juin 2020, le gouvernement Higgs avait accordé aux propriétaires de résidences secondaires le droit d’entrer au Nouveau-Brunswick et de s'y rendre, à la condition de s’auto-isoler pendant 14 jours.

Les résidents canadiens qui ont de la famille proche au Nouveau-Brunswick étaient également autorisés à franchir la frontière provinciale, sous ces mêmes conditions.

Cette permission est disparue au début janvier lorsque la province a fermé ses frontières aux personnes non résidentes.

Peter Tobin, résident de Rivière-du-Loup, au Québec, souhaite voir l’ouverture des frontières pour rejoindre son chalet au lac Unique, dans le Madawaska.

Je commence à être tanné. Je commence à avoir hâte de voir du monde... Le moral est bon, mais disons qu'il pourrait être meilleur. Une citation de :Peter Tobin

M. Tobin craint que sa propriété au Nouveau-Brunswick ait subi des dégâts d’eau. Il aimerait s’y rendre ne serait-ce qu’une heure pour éteindre l’eau et constater les dommages.

Lorsqu’il a fait sa demande pour entrer dans la province, celle-ci a été refusée.

M. Tobin n’en peut plus des allers-retours entre son lieu de travail et son logement, avec peu d'interaction. Il a hâte de voir sa famille et dit que le temps est compté.

Tu sais, à un moment donné, mes parents ne seront plus là. Puis, tu sais, j'ai perdu un an et demi de ma vie, puis eux aussi finalement , laisse-t-il tomber.

Il n’est pas le seul dans cette situation. Denise Frenette réside à Orléans, en Ontario. Sa demande d'entrer au Nouveau-Brunswick a été refusée.

Elle aimerait accéder à son chalet à Pointe-Verte dès le mois de juin.

Je me sens frustrée, fâchée et déçue. Très déçue, parce que j'ai un gros investissement là-bas [au Nouveau-Brunswick] dont je ne peux pas bénéficier , dit Mme Frenette.

La température ici est chaude et nous on veut aller au chalet , ajoute-t-elle en riant.

Les règles sont différentes à l'Île-du-Prince-Édouard. Les résidents saisonniers provenant des autres régions du Canada pourront se rendre dans la province à compter du 8 juin. Les Insulaires pourront aussi accueillir à nouveau des membres de leur famille qui désirent venir à l’île.

Ces gens-là doivent voyager au travers de la province du Nouveau-Brunswick pour se rendre [à l’Île-du-Prince-Édouard] et puis je ne vois pas pourquoi eux peuvent entrer dans la province et traverser, alors que nous on ne peut pas , s’étonne Denise Frenette.

Questionné en mêlée de presse vendredi, le premier ministre Blaine Higgs a déclaré qu’il prévoit annoncer ses intentions dans les semaines à venir. Selon lui, les gens devraient être en mesure de planifier un été au Nouveau-Brunswick.