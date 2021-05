Le titre de meilleur gin au Québec pour Le Radoune

Ce titre vient avec une médaille d’or. Le Radoune (dit régulier) a aussi remporté une médaille d’argent alors que le Pudding Stone (boisson alcoolisée à la crème) a remporté le bronze, tout comme le St-Pierre (spiritueux de grain Single Malt).

Le copropriétaire de la distillerie, Michael Briand, se réjouit de cette reconnaissance.

Les copropriétaires de la Distillerie O'Dwyer, Frédéric Jacques et Michael Briand Photo : collaboration Distillerie O'Dwyer

Ça confirme qu’on aime notre gin ailleurs et en plus, ça nous donne une crédibilité. Ça vient reconnaître que la Radoune est un produit exceptionnel. Nous sommes les premiers au monde à proposer un gin à base de champignons , souligne-t-il.

Selon lui, ce mélange de quatre espèces de champignons sauvages cueillis à la main dans la forêt ne manque jamais de susciter la curiosité. C’est ce qui donne cette saveur qui distingue le produit gaspésien des autres des autres gins.

La distillerie O'Dwyer produit des spiritueux à Gaspé. Photo : Radio-Canada

Ce qui suscite l’intérêt, en plus du goût particulier, c’est nos ingrédients, nos procédés innovateurs et le fait qu’on produit en très petites quantités. Les amateurs cherchent du nouveau , observe-t-il. Ils veulent que ce soit le plus artisanal possible et c’est ça qu'on essaie de faire.

En mars, la distillerie a remporté quatre autres médailles au Craft Spirits Berlin Awards. Le Pudding Stone s'y est particulièrement illustré.

L’entreprise participe à deux ou trois compétitions par année pour stimuler l’intérêt pour ses produits de façon organique , ce qui donne de très bons résultats selon Michael Briand.

Nouvel élan avec la pandémie

La COVID-19 a eu des répercussions positives pour la distillerie gaspésienne.

La population a vraiment changé son attitude et a adopté les produits québécois , explique le copropriétaire. On a connu une augmentation des ventes de 20 % en 2020.

Toutefois, ce nouvel argent a été investi pour l’installation d’infrastructures d'accueil, conformes aux exigences de la santé publique.

Les dégustations se feront à l'extérieur, respectant les règles de la distanciation sociale. Photo : collaboration Distillerie O'Dwyer

L’été passé, on n’était pas prêts et on a dû s'adapter rapidement pour recevoir quelques centaines de visiteurs par jour , mentionne-t-il.

Cette année, les visiteurs pourront déguster les produits sous de petits pavillons à l'extérieur tout en respectant les règles de distanciation sociale.