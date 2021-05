Saint-Mathieu-d’Harricana se penche sur l’avenir de son église

Écrasée sous les dettes, la Fabrique avait mis son église en vente en novembre dernier. L’annonce avait pris la Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana un peu de court, elle qui tentait de trouver une solution pour sauver l’édifice religieux érigé en plein cœur du village en 1925.

« On a un souci du maintien du patrimoine bâti. On ne peut pas forcer le maintien du culte, mais on peut en garder la trace, ne serait-ce qu’en protégeant l’architecture ou des éléments comme ça. On discutait depuis deux ans d’un projet avec l’évêché et la Fabrique, mais leurs finances leur imposaient d’accélérer le processus. Ils l’ont mis en vente. On a quand même décidé de former un comité », explique le maire Martin Roch.

Trouver une nouvelle vocation

Placé sous la responsabilité du conseiller municipal Sébastien Morand, le comité ad-hoc a été mis en place en janvier. Il réunit des citoyens ainsi que des représentants de la Municipalité, de la Fabrique et de l’évêché.

Le comité a pour mandat de consulter la population afin de trouver une nouvelle vocation à l’église, tout en conservant un espace pour le culte.

« L’idée là-dedans, c’est que ça ne donne rien de faire une proposition à la Fabrique, de dire je t’achète ou je te paie un tel montant, pis j’ai pas de projets, pis il faut que j’aille emprunter l’argent, pis il faut que j’aille demander à la population. On est aussi bien de s'asseoir avec la population et de le faire à l’inverse. On veut travailler avec la population, l’impliquer dès le départ. Ensuite, on fera une proposition franche et directe à la Fabrique pour le transfert du titre de propriété et en définir les conditions », précise Martin Roch.

Le maire de St-Mathieu-d'Harricana, Martin Roch. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La Municipalité a négocié un sursis d’un an. Elle a convenu de louer la salle communautaire qu’elle a entièrement aménagée au sous-sol de l’église jusqu’en mars 2022, année où la paroisse célébrera ses 100 ans.

Cela permettra à la Fabrique de respecter ses obligations financières, tout en permettant au comité de compléter son travail.

La population intéressée

Sondée par le comité au printemps, la population s’est montrée favorable à l’acquisition du bâtiment par la Municipalité pour y offrir des services à la communauté comme une garderie, un café-dépanneur, une salle multi usage ou même des bureaux municipaux.

« C’est déjà un premier bon pas de franchi. Mais c’est évident que les citoyens vont vouloir savoir quel sera le coût de la conversion de l’édifice et les coûts d’opération. Toute la question de savoir où on prend l’argent pour faire ça, s’il y a des subventions ou si c’est tout aux frais de la municipalité et sur le compte de taxes, ça va peser dans la balance de la décision finale », estime le maire Martin Roch.

Si le projet devait achopper dans la prochaine année, la municipalité de quelque 740 habitants devra peut-être trouver une alternative pour sa salle communautaire. Avant la pandémie, celle-ci était utilisée par les citoyens de 150 à 180 jours par année.