Le manque de pluie augmente les risques de feux de forêt dans l’Ouest canadien

Les risques de feux de forêt et de broussailles sont sujets à préoccupation dans certaines régions des Prairies et de la Colombie-Britannique en raison d’un important manque de pluie entre les mois de janvier et avril.

C’est ce que craint Mike Flannigan, professeur et spécialiste des feux de forêt à l’Université de l’Alberta. Il souligne cependant que la sévérité des incendies relèvera de la quantité de pluie qui tombera les prochains mois.

Cela ne dépend pas juste du mois de juin. Cela dépend aussi du temps en juillet et août. Une citation de :Mike Flannigan, Université de l'Alberta

D’après M. Flannigan, les feux de forêt ou de broussailles sont les plus actifs au mois de mai en Alberta et en juin et juillet dans le reste du Canada.

La Colombie-Britannique est surtout touchée en août.

Une professeure en foresterie à l’Université de la Colombie-Britannique, Lori Daniels, rappelle qu’en 2017, la province a subi d’importants feux de forêt au mois d’août, alors que le début des mois de mai et juin avait été relativement frais avant d’être plus chaud quelques jours plus tard.

Récemment, le nombre de feux de forêt a connu une baisse au pays, mais le nombre d’hectares brûlés a lui augmenté, affirme Mike Flannigan. Il s’agit notamment d'incendies provoqués par la foudre qui s'étalent en plusieurs foyers dans des régions isolées que les pompiers ont du mal à maîtriser.

Il faut du temps pour rejoindre ces régions alors que les incendies sont alimentés par le vent, la chaleur et des conditions sèches.

Si vous n’arrivez pas à atteindre un feu quand il est petit, disons la taille d’un terrain de soccer, alors vous avez de gros ennuis. Plus vous mettez de temps à le rejoindre et plus il va s’échapper et se propager. Une citation de :Mike Flannigan, Université de l'Alberta

D’après lui, le printemps est arrivé plus tôt que d’habitude dans l’Ouest canadien, ce qui sèche la végétation et la rend plus propice aux incendies.