Le CREAT met en garde contre les espèces aquatiques envahissantes

Avec l'ouverture de la saison de pêche estivale, l'organisme demande aux usagers des lacs de faire preuve de prudence afin de ne pas devenir des vecteurs de propagation des espèces.

L'organisme environnemental affirme que la région est de plus en plus susceptible d’accueillir de nouveaux envahisseurs qui sont présents au sud de la province ou dans la province voisine.

Le principal propagateur de ces espèces envahissantes c'est l'homme. Avec l'ouverture de la pêche, on connait un peut les habitudes des pêcheurs qui se promènent de lac en lac, si les embarcations et le matériel et tout ce qui touche l'eau n'est pas nettoyé entre chaque utilisation, ça peut être suffisant pour propager d'un lac à l'autre les espèces envahissantes , affirme la directrice adjointe du CREATConseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue , Bianca Bédard.

Le myriophylle à épis Photo : Radio-Canada

Selon la directrice adjointe, dans le secteur de Rouyn-Noranda, une dizaine de lacs sont touchés par le myriophylle à épis.

Le cladocère épineux est présent au lac Témiscamingue et dans un lac près de Rouyn-Noranda, à la frontière avec l'Ontario.

Selon elle, s'il est possible de se débarrasser du myriophylle à épis, ce n'est pas le cas du cladocère épineux qui, une fois présent dans un plan d'eau, il devient difficile de l'éradiquer.

On a confirmé sa présence [cladocère épineux] dans le lac Raven, un petit lac transfrontalier dans le secteur Rouyn-Noranda, et le lac Témiscamingue. Le cladocère épineux n'a pas de moyen de locomotion, il flotte, dit-elle. S'il est présent dans le lac Témiscamingue, on va le retrouver davantage en avale du lac, mais c'est vraiment important d'agir en prévention pour s'assurer que l'espèce ne se propage pas dans d'autres lacs, parce qu'une fois le cladocère épineux est implanté dans un plan d'eau, il n'y a rien a faire. Aucune possibilité d'éradication.

Le myriophylle à épis [il est possible de l'éliminer], mais c'est très couteux. Le cladocère épineux, il n'y a aucune solution, une fois il est là, il faut vivre avec. Une citation de :Bianca Bédard

Selon elle, la seule solution d'éviter de propager ces espèces, c'est le lavage des bateaux et du matériel de pêche.

Il existe d'ailleurs plusieurs stations de lavage dans toutes les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue.