Le marché nocturne de Richmond obtient le feu vert pour cet été

Le marché nocturne de Richmond, l'un des plus grands marchés extérieurs d'Amérique du Nord, est fermé depuis novembre 2019. Il n'a jamais eu la chance d'accueillir des clients en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant été déclarée un mois avant l'ouverture prévue du marché pour la saison.

Pendant ce temps, l'organisateur et fondateur, Raymond Cheung, a payé des milliers de dollars en loyer et en services publics. Il a également subi une perte d'inventaire, d'équipement et d'autres coûts déjà engagés avant l’ouverture qui était prévue en 2020.

M. Cheung décrit les 15 derniers mois comme la période la plus difficile qu'il ait vécue depuis qu'il a lancé le marché, il y a 21 ans.

Vous voulez vraiment pleurer , confie M. Cheung. Vous avez ce terrain-là et tout est prêt, mais vous ne pouvez rien faire.

Il explique qu'en raison de la nature saisonnière de son entreprise, le marché n'était pas admissible aux subventions et autres financements du gouvernement pour aider à maintenir l'entreprise à flot.

Pour cette raison, il n'est pas sûr que le marché nocturne soit admissible au financement annoncé cette semaine pour les attractions touristiques et les entreprises de la Colombie-Britannique, même s'il dit accueillir plus d'un million de visiteurs chaque année entre mai et octobre.

Jeudi, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a annoncé que les plans pour la réouverture pendant l’été seront publiés mardi, après le long week-end de mai.

Cela signifie que le marché ne peut encore prévoir de date d'ouverture, de capacité ou de service de restauration avant la semaine prochaine, au plus tôt.

M. Cheung dit qu'il sait que le gouvernement ne peut pas distribuer de l’argent tout le temps, mais il espère qu’il va permettre à son entreprise de rouvrir bientôt.

Nous devons reconstruire notre marché. Nous devons [reconstruire] notre confiance. Nous devons aussi reconstruire la confiance des vendeurs , dit M. Cheung.

Nous devons être ouverts le plus tôt possible. Et je pense que c'est vraiment ce que nous attendons avec impatience.

