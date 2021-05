Présence policière accentuée dans des parcs de Gatineau

Les policiers auront particulièrement à l’œil la plage du Parc des Cèdres, dans le secteur Aylmer. Tout comme l’an dernier et les dernières semaines, ce parc attire les foules.

On comprend que les températures sont très chaudes, les gens veulent se rafraîchir, veulent passer du temps à l’extérieur, mais malheureusement ça entraîne le fait que des gens vont se rassembler, parfois en plus grand nombre que ce qui est permis par la Loi sur la santé publique en ce moment , explique l’agente Andrée East, porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

La consommation d’alcool, qui est interdite dans les lieux publics par un règlement municipal à Gatineau, est également problématique, selon le service policier.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau rappelle ainsi aux citoyens l’importance de respecter les mesures sanitaires en vigueur, même avec la chaleur et certains assouplissements à venir.

Terminé les avertissements

Des policiers spécialisés pour gérer les foules seront déployés, et bien que les situations diffèrent les unes des autres, ils n’hésiteront pas à remettre des constats d’infractions, avertit Mme East.

Il y a toujours une évaluation à effectuer, mais au point où on en est rendu, les gens commencent à être habitués aux mesures. C’est donc sûr qu’on va être un petit peu plus répressif , dit-elle. S’il y a manquement au niveau de la Loi sur la santé publique [ou] des règlements municipaux en ce qui a trait à la consommation d’alcool, entre autres, il y a de fortes chances que les gens se voient remettre des contraventions.

Par ailleurs, Mme East réitère qu’il est toujours interdit de traverser la frontière entre l’Ontario et le Québec et que des barrages sporadiques ont toujours lieu.

Barrage routier à la sortie du pont Champlain à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Si des Ontariens traversent la rivière des Outaouais pour des raisons non essentielles, sans être interceptés par un barrage, ils pourraient tout de même recevoir une contravention lors d’interventions.

Si on voit que des gens de l’Ontario qui sont interceptés, qui sont interrogés et qui sont sur le territoire du Québec pour des raisons qui sont jugées non essentielles, non seulement on leur demande de retourner, mais il peut y avoir émission d’une contravention qui va de 1000 à 6000 $ , indique l’agente. Malheureusement, c’est encore interdit de passer au Québec pour des raisons non essentielles, et venir profiter de la plage au Québec, ce n’est pas une raison essentielle.

Avec les informations de Jean-François Poudrier