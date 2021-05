Le gouvernement de la C.-B. lance un sondage pour les résidents noirs

Le sondage Black in B.C. fait partie d'un projet plus vaste appelé The Black in B.C. Convener Project créé en réponse aux problèmes de racisme contre les personnes noires dénoncés partout dans le monde en 2020.

L'enquête s'adresse principalement aux Noirs et aux personnes d'ascendance africaine de la Colombie-Britannique. Elle est menée en partenariat avec la province et le Centre Issamba, une organisation de Victoria dirigée par des Noirs et au service des Noirs.

Felix Kongyuy, son chef de projet, dit qu'environ 61 000 Noirs vivent en Colombie-Britannique.

L'enquête espère recueillir au moins 3000 témoignages sur des sujets tels que l'éducation, le logement, la sécurité communautaire, l'engagement démocratique, l'accès à la justice et les soins de santé physique et mentale.

Ce sont des domaines dans lesquels nous avons vu beaucoup de personnes d'ascendance africaine être privées de leurs droits et simplement négligées et ignorées , observe M. Kongyuy.

Selon lui, une fois l'enquête terminée et les données corrélées, une campagne de sensibilisation sera lancée et des séances de dialogue seront organisées dans les communautés et avec les gouvernements municipaux de la province.

Nous voulons également éduquer les gens qui pensent que ce problème n'est qu'un problème lié aux Noirs , ajoute M. Kongyuy. C'est un problème sur lequel nous devons résoudre ensemble en tant que communauté, en tant que société.

En fin de compte, M. Kongyuy espère que les informations recueillies seront utilisées pour façonner des politiques publiques qui reflètent les expériences des Noirs et s'attaquent au racisme systémique.

L'enquête est ouverte jusqu'en août et est accessible sur le site web du Centre Issamba  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de l'émission The Early Edition