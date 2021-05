Les producteurs de vin du Niagara attendent le retour des visiteurs

Dans les dernières semaines, le travail s'est intensifié au vignoble Château des Charmes. Avec le retour du temps chaud, les bourgeons sont apparus.

Au niveau du vignoble on n'a pas eu de gel ou quoi que ce soit. Donc là, on voit que tout sort, c'est agréable. Ça pointe déjà une bonne récolte pour 2021,donc ça, ça booste le moral dans l'industrie , note Amélie Boury, qui est à la tête de la production des vins du domaine.

Mais si les températures estivales sont déjà de retour dans la région, les touristes, eux, brillent encore par leur absence.

En temps normal, ils seraient des milliers à converger vers la péninsule du Niagara, où sont concentrés la majorité des vignobles ontariens.

On ne peut pas planifier, ou quand on planifie, on planifie 2-3 scénarios. Cette incertitude au niveau financier c'est très dur, pour n'importe quelle entreprise , confie Amélie Boury.

Amélie Boury est vice-président aux opérations au Château des Charmes Photo : Radio-Canada

Pour l'instant, on se projette pour le premier juillet.

Des ventes en ligne qui aident

La suspension des visites dans les vignobles depuis l'automne a forcé les entreprises du Niagara à miser davantage sur les ventes en ligne. L'explosion des commandes a permis à plusieurs entreprises de subsister.

Ayant le château fermé, la boutique fermée, tout de suite on a dû s'adapter pour les ventes en ligne et être réactif très rapidement, explique Amélie Boury. On a été très surpris, la demande a continué. Les gens ont acheté en masse. Et puis, on avait licencié quasiment tout le monde et il a fallu refaire venir quelques personnes pour satisfaire toutes les commandes et empaqueter tous les jours. On va dire, la vente en ligne ça nous aide vraiment.

Au domaine Bachelder, une entreprise de plus petite taille, les ventes réalisées directement sur place représentent tout de même une bonne partie du chiffre d'affaires.

On est dans une époque où les gens veulent acheter local, mais ce n'est pas tout le monde qui veut acheter en ligne. Il y a beaucoup de monde qui sont convertis. Mais on a besoin du toucher dans la vie, on a besoin que la personne vienne, touche à la bouteille. Qu'on lui verse un vin, qu'elle voie les vignes entourées, qu'elle marche dans la cave pour voir les fûts. Et tout ça, ça nous manque, confie Thomas Bachelder, copropriétaire.

Thomas Bachelder est installé à Beamsville, mais à des vignes un peu partout dans la péninsule du Niagara. Photo : Radio-Canada

Il souligne que sans l'agrotourisme et les dégustations sur place, ses vins sont plus difficiles à promouvoir.

C'est ici au domaine où on peut vendre les grands vins, et là ça nous manque énormément.

Les ventes des vignobles ont aussi souffert de la fermeture des salles en manger. Bien des restaurants ont cessé d'acheter du vin aux producteurs locaux, dit Thomas Bachelder.

Une lueur d’espoir

Si tout se passe comme prévu, les oenologues amateurs pourraient être de retour dans le Niagara à la mi-juin. Le plan de déconfinement de l'Ontario permettra d'organiser des dégustations extérieures en petits groupes, avec un maximum de 4 clients assis à une même table.

Le feu vert du gouvernement est un soulagement pour l'industrie. Déjà, Thomas Bachelder est convaincu que les touristes seront au rendez-vous.

Ça goûte toujours meilleur quand on est dans une belle atmosphère, avec de la convivialité et un peu de fromage , renchérit Amélie Boury.

D'après un reportage de Mathieu Simard