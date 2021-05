LHJMQ : les Tigres de Victoriaville s'inclinent et font face à l'élimination

McCarthy a accepté une passe de Zachary Beauregard et il a décoché un tir bas qui a déjoué le gardien Fabio Iacobo entre les jambières. Il s'agissait d'un premier but en carrière en séries pour McCarthy.

Un peu plus de quatre minutes plus tard, lors d'un avantage numérique, Bailey Peach a mis la touche finale à un superbe tic-tac-toe avec Patrick Guay et William Trudeau, inscrivant l'éventuel but vainqueur des Islanders.

La formation de l'Île-du-Prince-Édouard a pris les devants 2-1 dans cette série et elle aura l'occasion d'en finir dimanche après-midi. Les Islanders n'ont jamais accédé à la finale de la Coupe du Président.

Le gagnant de cette série rejoindra les Foreurs de Val-d'Or, qui a balayé ses trois séries pendant ce tournoi printanier.

Lukas Cormier et Brett Budgell ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui venaient de subir un cuisant revers de 9-2 au deuxième match. Noah Laaouan s'est fait complice de deux buts des siens.

Maxime Pellerin, Sean Larochelle et Benjamin Tardif ont enfilé l'aiguille pour les Tigres, qui n'ont pas participé à la finale de la LHJMQ depuis 1997.

Colten Ellis n'a réalisé que 14 arrêts pour les Islanders, mais ce fut suffisant pour qu'il obtienne une quatrième victoire depuis le début des séries.

Iacobo a amorcé un deuxième match consécutif pour les Tigres, après qu'ils eurent fait confiance à Nikolas Hurtubise depuis le début des séries, et il a alloué quatre buts en 21 lancers.