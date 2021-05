Les recherches pour retrouver Madison Roy-Boudreau suspendues à cause de la pluie

Madison Roy-Boudreau est âgée de 14 ans. Elle mesure 5 pieds 4 pouces et pèse 119 livres. Elle a les yeux bruns et les cheveux brun pâle. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris et des pantalons avec un motif de camouflage.

Photo : Force policière de Bathurst