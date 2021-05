Des athlètes paralympiques veulent que le Grand sentier du Canada soit plus accessible

Sentier Transcanadien s’est associé à des athlètes canadiens paralympiques et à AccessNow, une plateforme en ligne qui utilise des informations d’utilisateurs afin de détailler le statut d’accessibilité d’endroits à travers le monde.

Ensemble, les sportifs ont parcouru 13 sections du Grand sentier, autrefois connu sous le nom Sentier Transcanadien, à la recherche d’obstacles et ont noté les endroits où l’accessibilité était adéquate.

Ces informations seront ajoutées à l’application AccessNow en juin, permettant ainsi aux citoyens de choisir les sections du sentier explorer.

Eleanor McMahon, présidente et cheffe de la direction du Sentier Transcanadien, explique que son équipe, qui est financée par Parcs Canada, est en train de passer au peigne fin les résultats.

Le personnel prévoit partager les informations avec les partenaires des sentiers dans les municipalités de tout le pays afin de voir si des travaux peuvent être effectués.

Avec un peu de chance, nous allons améliorer les sentiers et encourager plus de Canadiens vivant avec des problèmes de mobilité et des handicaps physiques à accéder aux sentiers plus souvent , ajoute Mme McMahon. Idéalement, nous voulons que ce soit accessible à tout le monde.

Eleanor McMahon est la présidente du Sentier transcanadien. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le Grand sentier s’étend sur 27 000 kilomètres à travers le Canada. Mme McMahon indique que son utilisation a augmenté de 50 % pendant la pandémie.

Le partenariat avec le Comité paralympique canadien est tombé à point alors que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à cet été et les athlètes ont donc eu du temps libre, a souligné la cheffe de la direction.

Cartographier le Sentier de la capitale

Âgée de 26 ans, Camille Bérubé est l’une des athlètes qui ont contribué à cartographier le Sentier de la capitale à Ottawa et Gatineau.

La nageuse paralympique canadienne, qui a un handicap aux deux jambes en raison d’un cancer à la naissance, dit ne pas avoir hésité à se porter volontaire et à donner de son temps.

J’espère que c’est juste plus d’autonomie et plus de sensibilisation. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas nécessairement les barrières auxquelles les personnes avec des handicaps font face régulièrement. Et ce n’est pas juste à propos des personnes handicapées, c’est vraiment tout le monde , dit-elle, en faisant valoir les familles avec des poussettes et les personnes âgées.

À Ottawa, l’athlète estime que le sentier était majoritairement accessible, à l’exception des écluses du canal Rideau. Du côté de Gatineau, par contre, en raison des collines, l’expérience s’est révélée plus difficile.

Le but de la cartographie n’est pas nécessairement de changer complètement le paysage, mais c’est au moins pour que les gens soient au courant, selon leur niveau de capacité, de ce [qu’ils peuvent] faire une journée précise , mentionne Mme Bérubé.

L’importance de l’accessibilité extérieure

La créatrice et cheffe de la direction d’AccessNow, Maayan Ziv, explique qu’il était important pour elle de contribuer au projet parce que la dernière année a vraiment démontré l’importance d’être en mesure d’aller à l’extérieur tant pour la santé mentale que physique.

La question de l’accessibilité est soulevée souvent quand nous parlons d’éducation ou de soins de santé, mais ce n’est pas toujours abordé quand on parle de plein air ou de loisir physique , soutient-elle. Pour moi, l’accessibilité compte partout.

Mme Ziv précise qu’une fois le sentier en ligne sur l’application AccessNow, les gens pourront partager leur expérience en matière d’accessibilité.

Selon elle, ce partage est important puisqu’il permettra de donner un aperçu de ce que le Canada fait en ce qui concerne l’accessibilité pour toutes les expériences, y compris à l’extérieur.

Avec les informations de Robyn Miller de CBC.