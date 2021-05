Un promoteur veut développer un quadrilatère entier du Vieux-Québec

Radio-Canada a appris que le développement immobilier prévu à l'îlot Charlevoix, dans la côte du Palais, fait l'objet de nouvelles analyses par la Ville de Québec. Le promoteur, groupe Capwood, a présenté de nouveaux plans à l'administration municipale, trois ans après avoir remporté l'appel de projets pour revitaliser ce secteur autrefois médiatisé pour sa colonie de chats errants.

Des discussions sont en effet en cours entre la Ville et le promoteur concernant l’îlot Charlevoix et un possible agrandissement du projet. Cette démarche suit le processus des projets majeurs à la Ville de Québec. Le projet est à l’étape préliminaire d’analyse , confirme la Ville dans un échange de courriels.

Selon nos informations, le projet immobilier s'étendrait maintenant à tout le quadrilatère formé des rues Charlevoix, de l'Hôtel-Dieu, Saint-Jean et de la côte du Palais. Dans la foulée, le groupe Capwood a fait l'acquisition de l'ancien bâtiment de la Banque de Montréal, rue Saint-Jean, lequel abrite présentement la boutique Cool As a Moose et un cabinet d'architecture.

Le CHU de Québec a quant à lui désigné un bâtiment excédentaire dans ce quadrilatère, sur la rue de l'Hôtel-Dieu. Le porte-parole Bryan Gélinas confirme que le pavillon Collin n'est plus occupé et pourrait donc être destiné à la vente par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Selon le processus habituel pour les biens excédentaires de l'État, la Ville pourrait en faire l'acquisition et ensuite le revendre au promoteur, exactement comme elle l'avait fait avec l'actuel lot désaffecté pour lancer le développement de l'îlot Charlevoix.

Offre alimentaire et grand hall

Le projet initial sur l'îlot Charlevoix devait faire cinq étages. Au rez-de-chaussée, le promoteur prévoyait aménager des halles gourmandes, tandis que que 23 unités résidentielles seraient construites aux niveaux supérieurs.

Selon diverses sources consultées par Radio-Canada, on souhaiterait maintenant ajouter davantage d'unités résidentielles, tout en conservant l'offre alimentaire de proximité. Radio-Canada a aussi pu retracer un document du Conseil de quartier du Vieux-Québec, de février dernier, dans lequel on mentionnait déjà les nouvelles ambitions du promoteur.

Le projet est très intégrateur et comprend de l’habitation, de l’hôtellerie et des halles d’alimentation de proximité ainsi que quatre étages de stationnement souterrain , peut-on lire dans le document. On ajoute que le projet sera relié aux autres bâtiments du quadrilatère et que les anciennes écuries royales seront intégrées et transformées en un grand hall fenestré .

Le conseiller municipal du district Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau, confirme les informations qui se trouvent dans ce document. C'est un projet beaucoup plus ambitieux. Ce serait littéralement tout le quadrilatère. [...] On est dans une autre dimension , dit-il.

Selon ce qu'il en sait pour le moment, le promoteur aurait l'idée très intéressante d'une porte qui ouvrirait directement sur la rue Saint-Jean. Autrement dit, on pourrait rentrer par la rue Saint-Jean, vers ces halles, et directement voir la belle chapelle des Augustines , mentionne-t-il, rappelant qu'il avait lui-même proposé un aménagement similaire il y a quelques années.

Le projet prend de l'ampleur, mais il y a une belle réflexion pour faire en sorte que tout ce pâté-là soit vivant et un lieu accueillant. Une citation de :Jean Rousseau, conseiller municipal, district Cap-aux-Diamants

Alors que le Vieux-Québec cherche à attirer de nouveaux résidents et qu'il a bien besoin d'une offre alimentaire, surtout avec le départ du Marché du Vieux-Port, Jean Rousseau voit d'un bon oeil cette idée de revitaliser le quadrilatère. C'est une excellente nouvelle.

Lors de l'annonce du développement de l'îlot Charlevoix, la Ville de Québec avait assurer qu'elle cherchait à attirer des familles dans le quartier.

Lot de défis

Il resterait cependant encore plusieurs éléments à attacher avant que ce projet d'envergure n'ait le feu vert.

Le contingentement des restaurants, l'intégration de la nouvelle construction dans le quartier historique, le sort des bâtiments patrimoniaux qui y seraient annexés, la hauteur et la question de l'hébergement touristique figurent parmi les défis identifiés par Jean Rousseau.

La Ville indique d'ailleurs que le projet devra d'abord être approuvé par la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, et par le ministère de la Culture .

Des modifications de zonage seront également nécessaires. À ce sujet, la Ville assure qu'elle ira à la rencontre des citoyens le moment venu.

Le groupe Capwood a préféré ne pas commenter le dossier, le temps de compléter les pourparlers avec la Ville de Québec.