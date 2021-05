Quarantaine à l’hôtel : modifications de certaines règles pour les voyageurs en isolement

Le chaudronnier néo-brunswickois Andrew Dolan s’est rendu dans le nord du Québec pour un emploi contractuel récemment. Selon lui, les emplois dans son domaine sont de plus en plus rares depuis la pandémie.

Lorsque Andrew Dolan s’est enregistré au Hilton le 15 mai, on lui a dit qu’il serait autorisé lorsqu’il le voudrait à quitter sa chambre du sixième étage pour aller fumer à l’extérieur au rez-de-chaussée.

Seule consigne : Il devait être escorté par un agent de sécurité.

Il avait aussi le droit de passer une heure sur le patio du rez-de-chaussée de l’hôtel, tôt le matin et tard le soir, quand cet espace était vide.

Un compromis équitable, selon Andrey Dolan.

Le chaudronnier néo-brunswickois Andrew Dolan. Photo : Avec la gracieuseté de Andrew Dolan.

Le 17 mai toutefois, un agent de sécurité l’informe que les règles ont changé et qu’à l’avenir, tous les clients ne seront autorisés à quitter leur chambre qu’une heure par jour, conformément aux directives du gouvernement provincial.

M. Dolan mentionne qu’on lui a également dit que les clients ne peuvent plus se faire livrer des repas par la famille ou par des restaurants, et qu’ils doivent désormais manger la nourriture de l’hôtel.

C’est horrible. C’était déjà une situation difficile d’être ici, mais là, c’est trop. De plus, il n’y a pas de ventilation générale et nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres , dit-il.

Changements périodiques

La province ne confirme pas ces changements et ne donne pas de détails sur ce qui est différent pour les clients qui séjournent dans les hôtels.

Des cas de COVID-19 sont actuellement liés à une éclosion ayant eu lieu à l'hôtel Delta, à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Shane Fowler

Le porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Geoffrey Downey, a indiqué dans un courriel que le droit des clients de prendre des pauses à l’extérieur de leur chambre dépend de l’endroit où ils séjournent.

Les horaires, la fréquence et les procédures relatives aux pauses et aux soins des animaux de compagnie dépendent de la disposition de chaque établissement, du nombre de clients et des besoins des clients, équilibrés par la priorité de maintenir la sécurité de tous , dit-il. Des changements peuvent intervenir périodiquement .

L’établissement Hilton n’a pas répondu à une demande de commentaires.

En avril, la province a annoncé qu’elle demandait à tous les voyageurs non essentiels de s’isoler dans un hôtel désigné lors de leur arrivée au Nouveau-Brunswick.

Le programme a connu quelques ratés, et certaines personnes se sont inquiétés de la précipitation de sa mise en œuvre.

Pour sa part, M. Dolan dit ne pas être à l’encontre de l’isolement en hôtel.

Il croit toutefois que la province devrait être plus franche sur le type de systèmes de ventilation dont sont équipés les établissements, et sur les libertés dont bénéficient les clients pour sortir prendre l’air.

Avec les informations d’Aidan Cox de CBC