Record quotidien de vaccination en Ontario, avec plus de 190 000 doses

Le nombre de cas actifs continue de baisser dans la province, et s’établit maintenant à 21 454 (-746). La province déplore toutefois 20 décès de plus.

On compte par ailleurs 58 hospitalisations de moins, pour un total de 1207, dont 706 patients aux soins intensifs.

Campagne de vaccination

La Ville de Toronto invite les résidents admissibles à profiter de longue fin de semaine pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Plusieurs plages horaires ont été ajoutées dans le réseau de cliniques de vaccination de masse de la ville, dans le cadre de cette campagne d’immunisation baptisée Long Weekend Dose Drive.

Pour encourager la population à prendre rendez-vous, un message vocal du maire John Tory a été envoyé à plus de 150 000 foyers torontois dans des quartiers jugés à haut risque de transmission de la COVID-19.

En nous faisant vacciner dès que possible, nous pourrons tous reprendre nos activités, recommencer à passer de longs week-ends en famille et entre amis, revenir sur les terrasses, ravoir des coupes de cheveux et bien plus encore , dit le maire.

De plus, dès dimanche, les jeunes de 12 ans et plus deviendront admissibles à la vaccination contre la COVID-19 partout en Ontario.

Un avant-goût du déconfinement

Certains assouplissements aux mesures sanitaires sont entrés en vigueur samedi, juste à temps pour la longue fin de semaine.

La province autorise la réouverture des installations récréatives extérieures, comme les terrains de golf et terrains de tennis, basketball, soccer, baseball, entre autres. Les jeux d’eau sont aussi accessibles.

Par ailleurs, les résidents des établissements de soins de longue durée peuvent maintenant recevoir des visiteurs, à condition qu'ils se rencontrent à l'extérieur, qu'ils respectent la distanciation physique et qu'ils portent un masque. Deux visiteurs seront admis à la fois, en plus des deux proches qui prodiguent des soins essentiels.

Un ordre de rester à la maison reste néanmoins en vigueur partout dans la province jusqu’au 2 juin. Le plan de déconfinement présenté par le gouvernement Ford cette semaine devrait, lui, s’enclencher autour de la semaine du 14 juin, si la situation sanitaire le permet.